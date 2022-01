Cập nhật cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành mới nhất

(VTC News) -

Bộ Y tế cho biết, tính tới ngày 22/1, cả nước có 33 tỉnh, thành phố thuốc vùng xanh (cấp độ 1), nguy cơ thấp; số tỉnh, thành vùng vàng là 24 (tăng 1 so với tuần trước) và địa phương vùng cam giảm từ 7 tỉnh, thành xuống còn 6.

33 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ dịch 1 gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp.

24 tỉnh, thành phố thuộc vùng vàng (cấp độ 2), nguy cơ trung bình là: Bà Rịa- Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hà Nội, Bắc Ninh, Gia Lai, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

6 tỉnh, thành phố thuộc vùng cam gồm: Bình Phước, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Theo Bộ Y tế, TP.HCM 3 tuần gần đây liên tiếp duy trì ở vùng xanh. hành phố đã đạt được 3 tiêu chí (tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ phủ vaccine và khả năng, thu dung điều trị) theo nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định.