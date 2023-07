Cặp đôi nhiều tiền án vạch kế hoạch móc điện thoại du khách nước ngoài

Chiều 18/7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại chợ đêm phố cổ thuộc phường Hàng Đào.

Cặp đôi trộm cắp bị công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, tối 15/7, Đặng Thị Được (SN 1980, ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Quang Khánh (SN 1977, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhau đi vào tuyến phố Hàng Đào - Đồng Xuân với mục đích trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi đến quầy bán túi xách trước số nhà 21 Hàng Đường (phường Hàng Đào), Được và Khánh "nhắm" tới người phụ nữ nước ngoài đeo chiếc túi xách đắt tiền. 2 đối tượng tự phân công, khánh cảnh giới còn Được sẽ áp sát “con mồi” để trộm cắp.

Trong lúc người phụ nữ ngoại quốc mải xem hàng, Được áp sát rồi nhanh tay móc trộm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax của nạn nhân. Cả hai định hòa vào đám đông lẩn trốn.

Trước đó, Công an phường Hàng Đào đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn và bí mật theo dõi. Hành vi trộm cắp tài sản của cặp nam nữ trên đã bị công an phát giác, truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, Đặng Thị Được ném chiếc điện thoại vừa trộm cắp được.

Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật vụ án và mời bị hại về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Qua xác minh, Được đã có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và vận chuyển trái phép chất ma túy, trong khi đó, Khánh có 3 tiền án tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an phường Hàng Đào đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trao trả lại chiếc điện thoại di động do Được và Khánh lấy trộm cho bị hại là bà Mannion Julice, SN 1958, quốc tịch Úc.

