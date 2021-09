Cấp điện 'thần tốc' cho những điểm nóng chống dịch tại tỉnh Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 4/9/2021, Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương cho biết, Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT (còn gọi là ông Dũng “lò vôi”) sẽ tài trợ cho Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên 1 máy sản xuất oxy mini di động và sẽ chuyển đến Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên vào chiều tối cùng ngày. Nhà máy sản xuất oxy này có năng lực sản xuất, cung cấp được 220 bình oxy loại bình 40 kg trong 24 giờ.

Để kịp thời có nguồn điện vận hành Máy sản xuất oxy phục vụ công tác điều trị bệnh, lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên và lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đề nghị Điện lực Tân Uyên xem xét để sớm khảo sát, có phương án cấp nguồn điện để vận hành máy sản xuất oxy để phục vụ công tác điều trị bệnh.

Do nhà máy sản xuất oxy được Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên bố trí lắp đặt khá xa Trạm biến áp hiện hữu, Công ty Điện lực Bình Dương chỉ đạo Điện lực Tân Uyên triển khai ngay phương án đột xuất lắp đặt 01 Trạm biến áp III-180 kVA để cấp điện cho nhà máy sản xuất oxy phục vụ công tác điều trị bệnh.

Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã Tân Uyên đang diễn biến phức tạp và cũng đang trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhưng Điện lực Tân Uyên đã khẩn trương tập trung huy động nhân sự, phương tiện, vật tư thiết bị để triển khai ngay nhiệm vụ thi công, kéo đường dây và lắp đặt trạm biến áp vào sáng ngày 5/9/2021.

Sau hơn 05 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, công trình đường dây 22kV và trạm biến áp III-180 kVA đã hoàn tất đóng điện vận hành thành công, kịp thời bàn giao cho Trung tâm y tế Thị xã Tân Uyên lúc 14h00 cùng ngày.

Đại diện Điện lực Tân Uyên cho biết mặc dù là nhiệm vụ, trách nhiệm nhưng với tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, CBNV của Điện lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để góp một phần công sức cho công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương.

Theo thông tin, tại Bình Dương hiện có 130 cơ sở được sử dụng làm khu cách ly, những cơ sở này sử dụng điện với mục đích hành chính sự nghiệp, nhà kho, xưởng… nay phải tăng thêm nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh và đồ dùng của bệnh nhân điều trị, cách ly, nên phụ tải tăng đột biến, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, trước hàng loạt yêu cấu cấp bách để kịp thời phục vụ công tác cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Do đó, Công ty Điện lực Bình Dương đã thành lập ngay Tổ phản ứng nhanh, gấp rút phối hợp với ngành y tế địa phương, khẩn trương rà soát lại tất cả hệ thống lưới điện, đề ra các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, nhằm đáp ứng nhanh nhất có thể trong điều kiện, tình hình diễn biến dịch bệnh mới.

Trước đó, trong tháng 8/2021 tại Thị xã Bến Cát, để Bệnh viện dã chiến Thới Hòa lớn nhất đi vào hoạt động với 4 khu, có tổng số hơn 12.000 giường. Điện lực Bến Cát, đơn vị được Công ty Điện lực Bình Dương giao nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện cung cấp với công suất, khối lượng công việc lớn, thời gian chỉ tính bằng ngày, giờ; Đơn vị đã phải huy động tối đa bằng nhiều nguồn lực, không kể ngày, đêm gấp rút hoàn thành hệ thống điện kịp đưa vào phục vụ điều trị người bệnh vào thời điểm mà dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm tại Bình Dương.

Với khối lượng, nhiệm vụ tăng đột biến như vậy, trong khi nhân lực có hạn, để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn cao nhất, bên cạnh việc bố trí lực lượng công nhân theo ca, kíp trực chiến 24/24 theo phương thức “3 tại chỗ” tại nhiều điểm trực riêng biệt và phương án nhân lực dự phòng cách ly tại nhà, nhằm giữ an toàn sức khỏe cho người lao động, đơn vị đã tranh thủ, thiết lập hệ thống liên lạc chặt chẽ, thường xuyên với các khu điều trị, các bệnh viện dã chiến để có thể kịp thời xử lý nhanh nhất khi có sự cố hay những tình huống xấu xảy ra. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện nay, lực lượng công nhân trực vận hành tuy phải làm việc quá tải, kéo dài nhưng điều đáng mừng là vẫn đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cùng với an toàn trong phòng, chống dịch bệnh trong toàn đơn vị.