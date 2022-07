Cấp điện an toàn, ổn định cho gần 1.000 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(VTC News) -

Ngay trong đầu tháng 6/2022, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ tốt cho kỳ thi và tuyển sinh, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện cho: các địa điểm ra đề thi của Bộ GDĐT và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GDĐT, các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, các Đơn vị Điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ).

Công nhân Điện lực Lạng Sơn lắp đặt và kiểm tra máy phát điện dự phòng tại điểm một điểm thi.

Điện lực Nho Quan, Ninh Bình kiểm tra TBA cấp điện phục vụ thi THPT 2022.

Chi nhánh Điện lực Đại Từ kiểm tra nguồn điện tại trường THPT Đại Từ.

Điện lực TP Hà Tĩnh kiểm tra đo điện áp tại tủ phân phối cấp điện điểm thi trường THPT Phan ĐÌnh Phùng, TP Hà Tĩnh.

Từ ngày 6/7/2022 đến hết ngày 0/7/2022, EVNNPC đảm bảo không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Trực điều hành lưới điện tại trung tâm điều khiển xa Lạng Sơn.

Điện lực TP ĐIện Biên sử dụng camera nhiệt kiểm tra hệ thống lưới điện.

27 Công ty Điện lực thuộc EVNNPC tổ chức hơn 3800 ca trực để trực đảm bảo điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi. Các đơn vị đã chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.