Sáng 25/2, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, di lý nhà báo Đặng Thị Hàn Ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Bà Hàn Ni bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự 2015, tối 24/2.

