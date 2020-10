Cảnh sát phong tỏa một ngân hàng nghi bị cướp ở TP.HCM

Chiều 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Tân Phú phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra truy xét vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, nghi do một phụ nữ gây nên.

Công an đang phong tỏa con đường nơi diễn ra sự việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, con đường Trương Vĩnh Ký vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, lãnh đạo Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Vào khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ đeo khẩu trang, nón bảo hiểm, kính đen đi bộ trên đường Trương Vĩnh Ký, từ hướng đường Lũy Bán Bích hướng về quận Tân Phú.

Đến chi nhánh ngân hàng trên, người này ôm túi xách vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên bằng bình ga mini, dây đèn nháy, xăng rồi cướp tài sản xông ra ngoài tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét thủ phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra.

