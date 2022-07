Cảnh sát Nhật Bản thừa nhận lỗ hổng an ninh ở Nara

(VTC News) -

Theo lực lượng cảnh sát địa phương quản lý sự kiện vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, đã có những thiếu sót trong việc sắp xếp an ninh.

"Chúng tôi không thể phủ nhận rằng đã có vấn đề với kế hoạch an ninh", cảnh sát trưởng tỉnh Nara Tomoaki Onizuka phát biểu tại cuộc họp báo hôm 9/7.

“Nhiệm vụ cấp bách đối với chúng tôi lúc này là điều tra kỹ lưỡng để làm rõ sự việc", ông Onizuka đảm bảo rằng lực lượng cảnh sát Nhật Bản sẽ phân tích chính xác những gì đã xảy ra và tiến hành “bất kỳ thay đổi cần thiết nào”.

Các quan chức LDP cúi chào chiếc xe được cho là chở thi hài của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Reuters)

Công tác bảo vệ ông Abe tại cuộc vận động tranh cử được phối hợp triển khai bởi cảnh sát tỉnh Nara và nhân sự thuộc đơn vị Cảnh sát An ninh (SP), thuộc quản lý của cảnh sát Tokyo. Không chỉ vậy, kế hoạch an ninh còn được tham vấn với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA). Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá lưới an ninh bảo vệ ông Abe vẫn quá lỏng lẻo.

Cùng ngày 9/7, các hoạt động vận động tranh cử thượng viện Nhật Bản vẫn diễn ra trong bối cảnh an ninh đã được thắt chặt sau vụ tấn công khiến ông Abe thiệt mạng một ngày trước đó. Lãnh đạo của nhiều chính đảng cũng có mặt ở các địa điểm vận động tranh cử để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho đảng của mình và cho các ứng cử viên của mình.

Trong cuộc họp Nội các chiều 8/7, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định không bao giờ đầu hàng trước bạo lực và khủng bố, đồng thời chỉ thị tăng cường an ninh cho các bộ trưởng trong Nội các và các chính trị gia khác.

Phát biểu ở tỉnh Yamanashi, Thủ tướng Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công hèn hạ nhằm vào ông Abe, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ trước bạo lực. Tôi sẽ đứng trước các bạn cho đến khi kết thúc chiến dịch tranh cử".

Phát biểu tại tỉnh Fukushima, ông Kenta Izumi, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) - đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản - nhấn mạnh đáng ra vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Abe “không bao giờ nên xảy ra. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với khủng bố".