Cảnh sát Nghệ An mật phục, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

(VTC News) - Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe bán tải dừng lại vài giây rồi bất ngờ tăng tốc chạy trốn buộc cảnh sát phải bắn thủng lốp xe, bắt gọn kẻ buôn ma túy.

Ngày 5/7, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an tỉnh Nghệ An bắt Kha Văn Công (35 tuổi) và Quang Văn Là (24 tuổi), đều trú huyện Thanh Chương về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ án cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: N.H)

Sau một thời gian theo dõi, sáng 4/7, công an xác định chiếc xe bán tải biển Nghệ An chở ma túy đi trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng Hà Tĩnh về Nghệ An nên đã lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 8h cùng ngày, khi chạy đến xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương), chiếc xe bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, tài xế chỉ cho xe dừng lại được một lúc rồi bất ngờ tăng tốc bỏ chạy.

Dự đoán được tình huống lái xe bỏ trốn, tổ cảnh sát mật phục phía trước bắn loạt đạn chỉ thiên rồi bắn thủng hai lốp xe. Lúc này xe không thể lăn bánh, tài xế cầm lái là Kha Văn Công cùng Quang Văn Là (gọi Công là dượng) đã bị cảnh sát phá cửa khống chế.

Khám xét trong xe, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh heroin và 4kg ma túy dạng đá.

Chuyên án này được xác lập từ nhiều tháng trước nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Nghệ An trước khi vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ.

Nguyễn Văn Tòa và Hồ Sỹ Long cùng tang vật tại cơ quan công an.(Ảnh: Đ.L)

Trước đó, vào ngày 4/7, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cũng đã bắt giữ Hồ Sỹ Long (43 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Văn Toàn (45 tuổi, cùng trú xã Bảo Thành) khi đang đi ô tô vận chuyển 3 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 250 viên ma túy tổng hợp.

Hiện công an đang mở rộng điều tra hai chuyên án trên.

