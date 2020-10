Cảnh sát nấu cơm phục vụ miễn phí dân sơ tán và tài xế mắc kẹt do bão số 9

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) điều động hơn 600 cán bộ chiến sĩ cung cấp trang thiết thị, ứng trực giúp nguời dân các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 9. Lực lượng thuộc trung đoàn phối hợp với chính quyền địa phương vận động, di dời người dân thôn Khánh Sơn (phường Hoà Khánh Nam, Đà Nẵng) đến nơi trú ẩn an toàn tại trường mầm non Khánh Sơn.

Những nồi cơm được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động miền Trung tự tay nấu và dùng xe tải chở đến nơi nguời dân đang tránh bão số 9.

Đặc biệt, ngày 28/10, trong lúc bão và gió giật mạnh, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không quản khó khăn, nguy hiểm để tiếp tế lương khô, nước uống và tổ chức nấu cơm miễn phí phục vụ 100 người dân đang phải sơ tán.

Khi bão số 9 đi qua, 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ tiếp tục được điều động phối hợp với người dân địa phương dọn dẹp cây đổ, gạch ngói vỡ, tôn bay... để thông tuyến đường tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và phường Hoà Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Trung tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn Trưởng - cho biết, hiện đơn vị vẫn tiếp tục điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, trang thiết bị giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão này.

Những suất cơm ấm nóng được cảnh sát xới và trao tận tay người dân.

"Nơi nào nhân dân thiệt hại, cần hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) không quản khó khăn, nguy hiểm sẵn sàng có mặt để giúp dân", Trung tá Thái Doãn Bằng nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 nên lực lượng chức năng vẫn đang cấm các loại phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A vùng tâm bão đi qua.

Từ đêm 27/10, một lượng lớn xe tải, xe khách đường dài bị ách tắc tại quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc với chiều dài hơn 3km. Nhiều lái xe rơi vào cảnh thiếu đồ ăn, thức uống do không kịp chuẩn bị. Hầu hết hàng quán ven đường đều đóng cửa tránh bão.

Ngoài việc phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT Thừa Thiên - Huế còn phối hợp với người dân địa phương phát cơm miễn phí cho các tài xế đang mắc kẹt trên quốc lộ 1A do bão số 9.

Người dân huyện Phú Lộc đã chuẩn bị hàng nghìn suất cơm miễn phí, sau đó cùng lực lượng công an ở Trạm CSGT Phú Lộc mang đến từng xe mời các tài xế để họ ăn chống đói trong lúc chờ bão tan.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc, địa phương này vẫn đang có mưa và gió rất to, dòng xe tiếp tục ùn ứ và chưa biết khi nào có thể thông tuyến. Trong thời gian này, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với người dân cung cấp cơm miễn phí cho các tài xế đang bị mắc kẹt.

Video: CSGT Thừa Thiên - Huế cùng người dân phát cơm miễn phí cho tài xế mắc kẹt do bão số 9