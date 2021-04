Cảnh sát kể lúc tìm thi thể trong vụ cháy khiến 4 người chết

Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 4 người tử vong.

Ngọn lửa bùng lên từ tầng một của căn nhà 4 tầng, làm ông Nguyễn Thạc Thi (81 tuổi), Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi, con gái ông Thi, đang mang thai khoảng 3 tháng), Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, chồng chị Hồng) và Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, con gái của chị Hồng và anh Vỹ) tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Thạch Thảo)

Nhiệt độ lên đến 1.000 độ C

Chia sẻ với phóng viên, trung tá Vũ Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, cho biết khoảng 0h25 ngày 4/4, đơn vị nhận tin báo về vụ cháy.

"Khi chuông báo cháy reo, chỉ trong 5 phút, 2 xe cứu hỏa cùng 12 chiến sĩ của chúng tôi có mặt. Ngay sau đó, 2 xe của Công an quận Đống Đa được điều tới. Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàn Kiếm cũng hỗ trợ, chi viện cảnh sát và xe chữa cháy đến hiện trường", ông Thành kể.

Khi có mặt ở căn nhà số 311 Tôn Đức Thắng, 4 mũi cảnh sát được triển khai, tiếp cận căn nhà từ phía sau, hai bên và mặt trước để khống chế ngọn lửa và tìm kiếm, cứu nạn người.

Mọi thứ bị thiêu rụi. (Ảnh: Thạch Thảo)

"Các mũi trinh sát cho biết rất khó khăn để tiếp cận vào trong căn nhà", vị trung tá nói và giải thích, ngôi nhà gồm 3 tầng và một tum, xây theo kiểu giật cấp (các tầng trên xây thụt lùi vào trong) nên xe thang không thể vào. Đồng thời, hai nhà bên cạnh lại xây thấp hơn nên không thể tiếp cận.

"Căn nhà xây để kinh doanh, cầu thang bên trong rất nhỏ và chứa rất nhiều hàng hóa. Cán bộ chiến sĩ đi vào gặp rất nhiều khó khăn, đồ vật nóng chảy, rơi xuống đầu. Mọi người tiếp cận từ tầng một vừa phun nước dập lửa, vừa phun nước giảm nhiệt và phải sử dụng thiết bị bảo hộ, thở chuyên dụng", ông Thành kể và cho biết lúc đó nhiệt độ có thể từ 800 đến 1.000 độ C.

Nói về thiết kế dạng ống của căn nhà, Phó trưởng Công an quận Đống Đa nhận xét điều này gây rất nhiều khó khăn cho việc dập lửa và giải cứu nạn nhân.

Theo miêu tả của vị lãnh đạo, căn nhà thiết kế cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 làm bằng gạch, còn từ tầng 3 lên tum là cầu thang sắt, ghế thang gỗ và rất nhỏ.

"Đồ đạc để ở cầu thang từ tầng 1-3 nóng chảy, chiến sĩ trơn trượt rất nhiều. Còn thang từ tầng 3 lên tum thì bị lửa hun cháy hết ghế thang, khung sắt thì biến dạng", ông Thành nói.

Tại tầng tum, gia đình nạn nhân dùng để làm nơi phơi quần áo nhưng vẫn trưng dụng để cất hàng hóa.

Bới tìm thi thể nạn nhân bằng tay

Kể về công tác tìm kiếm nạn nhân, trung tá Thành cho biết đơn vị gặp rất nhiều khó khăn vì các nạn nhân đều chạy lên tầng tum khi vụ cháy xảy ra.

"Anh em chiến sĩ tìm kiếm rất kỹ từ tầng 1 lên tầng 3 nhưng không thấy ai. Chúng tôi nhận định cả 4 người đều trên tum", ông Thành nói và cho biết việc lên tầng tum rất nguy hiểm bởi cầu thang nhỏ, đã cháy rụi và biến dạng.

"Cầu thang lên tầng tum không có chiếu nghỉ, anh em chỉ dám lên từng người. Người này lên thì kéo và đỡ cho người sau. Mọi người rất lo cầu thang sẽ sập và điều này rất nguy hiểm nếu xảy ra", vị Phó trưởng công an quận chia sẻ.

Việc để hàng hóa quá nhiều trong nhà khiến ngọn lửa bùng lên và bịt đường thoát thân của các nạn nhân. (Ảnh: Thạch Thảo)

Ông Thành cho biết cảnh sát phát hiện ông Thi và anh Vỹ nằm gần nhau, thi thể bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiệt độ, còn chị Hồng tử vong cạnh con gái Tuệ Mẫn.

Theo một chiến sĩ PCCC trực tiếp tìm kiếm nạn nhân, hiện trường tầng tum rất kinh khủng và tang thương.

"Khi hai mẹ con trốn lên tum, hàng hóa là tã giấy chất ở đây đổ đè lên hai người", vị cảnh sát kể và cho biết khi lửa bùng lên đã đốt cháy tã cộng với nước chữa cháy đã khiến tầng tum ngập trong một hỗn hợp như bùn, vùi lấp các nạn nhân.

Kể lại quá trình tìm kiếm nạn nhân, trung tá Thành cho biết các chiến sĩ không dám dùng cuốc, xẻng hay cào bằng kim loại mà họ dùng tay không để đào bới.

"Chúng tôi sợ dùng cào, xẻng sẽ đụng trúng các nạn nhân, rất thương tâm. Mọi người dùng tay không và đeo găng tay bới từng chút một", ông Thành kể.

Ngôi nhà được xây kiểu nhà ống, dạng chuồng cọp, không có lối thoát hiểm. (Ảnh: Hải Nam).

Tìm được thi thể không phải là xong, vị trung tá cho hay công tác vận chuyển, đưa các nạn nhân xuống dưới cũng khiến mọi người phải tính toán, lo lắng rất nhiều.

Ông Thành chia sẻ các nạn nhân bị tác động bởi nhiệt nên nhiều bộ phận không nguyên vẹn, cộng với thực tế không gian hiện trường, đặc biệt là cầu thang tầng tum xuống tầng 3 rất nhỏ và bị biến dạng, nên việc đưa các thi thể xuống mất rất nhiều thời gian. "Lúc đầu, đưa cáng lên nhưng không được vì lối nhỏ quá. Chúng tôi quyết định đưa thi thể vào túi rồi thả dần dần, chuyền tay nhau đưa xuống dưới".

"2 người đỡ bên trên, 2 người đỡ ở dưới, chỉ sợ cầu thang sập. Phải đứng sao cho vững, không để trượt", vị trung tá nói.

Sau khoảng 10 giờ từ lúc ngọn lửa bùng lên, thi thể cuối cùng được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.