Cảnh sát đồi Capitol đề xuất xây hàng rào vĩnh viễn sau vụ bạo loạn 6/1

(VTC News) -

"Về những sự kiện gần đây, tôi cho rằng cần phải có những cải tiến lớn đối với cơ sở hạ tầng an ninh, bao gồm hàng rào cố định và sự sẵn sàng của lực lượng dự bị gần đồi Capitol. Tôi muốn được làm việc với Quốc hội để xác định các cải tiến an ninh cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho Quốc hội và đối Capitol", quyền Giám đốc Cảnh sát Quốc hội Mỹ Yogananda Pittman nói hôm 8/1.

Bà Pittman lưu ý cảnh sát Capitol đã tăng cường an ninh tại khu phức hợp những ngày gần đây để bảo vệ các nghị sỹ. Tuy nhiên, bà khẳng định những biện pháp bổ sung là cần thiết.

Hàng rào lắp xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Fox News)

Lời kêu gọi này được đưa ra 3 tuần sau vụ bạo loạn tại đồi Capitol. Đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Trump xô đổ hàng rào, phá cửa sổ, tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ để ngăn chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Cuộc bạo loạn khiến ông Trump bị chỉ trích nặng nề và là nguồn cơn khiến ông bị Hạ viện luận tội hồi giữa tháng 1.

Người tiền nhiệm của bà Pittman - ông Steven Sund đã từ chức Cảnh sát trưởng Capitol vài ngày sau vụ việc.

Hồi đầu tháng, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã liên lạc tới Tướng nghỉ hưu Russel Honoré để triển khai đánh giá an ninh tại khu phức hợp Capitol.

"Tôi hoan nghênh các đánh giá này và đảm bảo sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho cho các đánh giá trên. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều có cùng một mục tiêu - ngăn những gì xảy ra 6/1 lặp lại", bà nhấn mạnh.