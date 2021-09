Cảnh sát Đắk Nông bám đuổi tài xế xe tải tông gãy barie để vượt chốt kiểm dịch

(VTC News) -

Khoảng 21h ngày 19/9, Lê Thành An (SN 1973, trú tại phường Nhơn Phúc, TP Quy Nhơn, Bình Định) cầm lái xe tải đi từ hướng tỉnh Lâm Đồng đến huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 của huyện, lực lượng chức năng yêu cầu An dừng xe để kiểm tra khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, An chống đối không chấp hành, thách thức, dừng xe chắn trước barie.

Tài xế An tại cơ quan điều tra.

Tại đây, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính (không giấy phép lái xe, hết hạn tem kiểm định…) và quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định pháp luật. Không chấp hành, An buông lời lẽ xúc phạm và khoá cửa xe bỏ đi. Chưa dừng lại, trong lúc lực lượng chức năng mở barie cho 1 ô tô khác đủ điều kiện qua chốt thì An lái xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng dùng xe đặc chủng đuổi bám, ra tín hiệu dừng xe nhưng An vẫn cho xe chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường để ngăn cản, làm hư hỏng 1 xe máy và tông gãy barie các chốt kiểm dịch của huyện Đắk Glong.

Sau đó, Công an huyện Đắk Glong phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn, bắt giữ An, đồng thời di lý về trụ sở để xử lý theo quy định.