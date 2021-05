Cảnh sát cơ động cưỡi chiến mã, nổ súng trấn áp tội phạm

Đoàn công tác của Bộ Công an do Bộ trưởng - Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vừa đến thăm, kiểm tra tại Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, Bộ tư lệnh CSCĐ.

Báo cáo về quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ và lực lượng CSCĐ Kỵ binh, lãnh đạo Bộ tư lệnh CSCĐ cho biết, trải qua hơn 60 năm, lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ đã có đóng góp không nhỏ trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Hiện nay, lực lượng chó nghiệp vụ được trang bị, huấn luyện và sử dụng ở 118 đầu mối thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế cũng được quan tâm, mở rộng, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giống chó nghiệp vụ và cử cán bộ đi đào tạo, huấn luyện sử dụng tại các nước như Lào, Campuchia, Belarus.

Lực lượng quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp thực hành tình huống đánh bắt tội phạm.

Đối với lực lượng CSCĐ Kỵ binh, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai, tiếp nhận ngựa từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020, đến nay, đàn ngựa sinh trưởng, phát triển bình thường, trọng lượng từ 250-400kg/con (trung bình toàn đàn tăng từ 40-60kg, cá biệt có cá thể tăng đến 100kg). Lực lượng đã thuần dưỡng và làm chủ được 71/71 con ngựa huấn luyện; đối với ngựa sinh sản, từ 30 ngựa cái đã tổ chức tốt công tác nhân giống sinh sản được 11 ngựa con, nâng tổng số đàn ngựa lên 116 con.

Sau một thời gian thuần hóa, huấn luyện, từ những con ngựa hoang, nay đã trở thành những con ngựa nghiệp vụ thực hiện được các động tác cơ bản như đi, đứng, duyệt đội ngũ; nằm theo khẩu lệnh, điệu bộ của cán bộ huấn luyện; vượt chướng ngại vật, rào, hào công sự, đầm sình lầy, leo cầu, leo đồi cao...

Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện tại Đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Ngoài ra, còn thực hiện được các bài tập nghiệp vụ như đội hình tuần tra, kiểm soát, giải tán đám đông; cưỡi ngựa bắn súng, cưỡi ngựa truy đuổi đối tượng; truy đuổi đối tượng nghiêng người thu hồi tang vật... Với kết quả đạt được trong công tác thuần hóa và huấn luyện, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ tư lệnh CSCĐ đã điều động lực lượng CSCĐ Kỵ binh ra quân thực hiện một số nhiệm vụ như tổ chức khối kỵ binh diễu hành phục vụ Đại hội khỏe Vì an ninh tổ quốc lần thứ VIII; tham gia diễn tập thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự tại lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức một khối diễu hành ra mắt trước đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 9, khóa XIV.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Tô Lâm cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự trên thế giới và khu vực; đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, khó dự báo, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSCĐ nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Lực lượng CSCĐ Kỵ binh ngày một thuần thục các kỹ năng nghiệp vụ.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Bộ tư lệnh CSCĐ chủ động nghiên cứu, tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, nhất là các quốc gia có truyền thống, kinh nghiệm trong sử dụng kỵ binh, chó nghiệp vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cũng như tài liệu huấn luyện, sử dụng kỵ binh, chó nghiệp vụ phù hợp với đặc thù công tác và chiến đấu của Bộ Công an và của lực lượng CSCĐ.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với với các cơ quan trong và ngoài ngành Công an chủ động nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng CSCĐ. Nhất là nghiên cứu xây dựng, sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến để Quốc hội sớm thông qua Luật CSCĐ nói chung, trong đó có lực lượng CSCĐ kỵ binh, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc...