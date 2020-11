Cảnh sát cơ động bẻ cong thanh sắt quấn quanh cổ, công phá tảng đá trên bụng

Sau lễ diễn tập, lực lượng CSCĐ Quảng Ninh tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong huấn luyện, tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.