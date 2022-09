Cảnh sát chộp chân, cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết vừa giải cứu an toàn nam thanh niên định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 23h25 ngày 25/9, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo từ Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội có người nhảy cầu tự tử tại cầu vượt Sài Sơn, Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Quốc Oai.

Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Công an huyện Quốc Oai điều động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường. Sau khi thuyết phục nam thanh niên không thành, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận và chộp được chân, cứu được nam thanh niên.

Người này cho biết tên là T.V.B. (SN 1993, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai), do mẫu thuẫn gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử.

Sau khi đã cứu được nạn nhân, Công an huyện Quốc Oai bàn giao thanh niên trên cho gia đình.