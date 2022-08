Cảnh sát 141 Hà Nội hoá trang tuần tra, xử lý nhiều đối tượng trong đêm

21h đêm 27/8, các tổ cảnh sát 141 hóa trang của Công an TP Hà Nội xuống đường làm nhiệm vụ chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Mỗi tổ Cảnh sát 141 hóa trang bao gồm cảnh sát giao thông, cơ động và hình sự. Các tổ này hóa trang làm người tham gia giao thông, tuần tra trên đường, nếu phát hiện đối tượng vi phạm sẽ lập tức trấn áp và bàn giao cho công an phường sở tại xử lý.

Khoảng 21h45, trên đường Trần Nhật Duật (đoạn lối lên cầu Chương Dương), Tổ Y1/141 phát hiện hai nam thanh niên “đầu trần”, điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát liên tục phóng nhanh, đánh võng trên đường.

Tổ công tác đã bí mật ghi hình và bám theo các đối tượng, đến khu vực gầm vòng xoay cầu Chương Dương (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) lực lượng chức năng bất ngờ chặn xe, bắt giữ đối tượng. Hai thanh niên này vứt lại xe máy, bỏ chạy nhưng bất thành.

Tại Công an phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm), anh L.H.A (SN 2004, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm) thừa nhận hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng của mình.

Hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên phố bị tổ công tác bí mật ghi hình (Ảnh cắt từ clip).

Các đối tượng vi phạm sẽ bị bàn giao về công an phường sở tại.

Theo L.H.A, việc tháo biển kiểm soát xe máy rồi cất ở nhà là học theo clip trên mạng xã hội, A. cho rằng, làm như vậy mới thể hiện được bản thân.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, L.H.A cũng là đối tượng thường xuyên tham gia thực hiện các hành vi bốc đầu xe máy trên đường rồi quay clip đăng lên Facebook.

Ngay trong chiều 27/8, A. ngồi sau xe máy bạn của mình, bốc đầu xe trên đường Nguyễn Khoái quay clip. “Bọn em quay clip bốc đầu xe rồi đăng lên mạng để thể hiện mình đi xe giỏi”, A. cho biết.

Không chỉ trấn áp các đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe… các tổ cảnh sát 141 hóa trang còn xử lý các thanh niên tàng trữ hung khí, chất cấm.

Hai thanh niên chở theo bình bóng cười bị kiểm tra.

Dao bầu gắn trên tuýp sắt bị hai thanh niên vứt lại trên đường khi phát hiện Cảnh sát 141.

Cũng tại đường Trần Nhật Duật (lối lên cầu Long Biên), tổ cảnh sát Y1/141 đã phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở theo bình bóng cười kèm nhiều vỏ bóng.

Còn tại đường Trần Hưng Đạo, hai nam thanh niên đã vứt bỏ dao bầu gắn trên tuýp sắt xuống đường sau khi phát hiện lực lượng cảnh sát 141 hóa trang.

Theo Công an TP Hà Nội, từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 2/9, công an các quận, huyện, cảnh sát 141, giao thông, cơ động và hình sự sẽ liên tục triển khai đội hình phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Đặc biệt, Công an Hà Nội sử dụng hệ thống camera giao thông để nắm tình hình và thông báo đến công an các khu vực cũng như các tổ tuần tra tổ chức bao vây, chặn giữ các đối tượng có biểu hiện tụ tập gây rối an ninh trật tự.