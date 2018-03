Cảnh nóng gây sốc trong 'Thương nhớ ở ai': Diễn viên nữ lên tiếng

"Tôi sẽ không nằm đờ ra như vậy lúc Vạn trèo lên người Hạnh và bắt đầu cởi cúc áo. Hạnh phải có phản ứng gì đó" - Trà My chia sẻ.

"Bản năng của 2 con người đang bị đè nén gặp nhau, không có gì vô lý cả"

Tập 32 bộ phim Thương nhớ ở ai vừa lên sóng gây bất ngờ cho khán giả với cuộc ân ái của nhân vật Hạnh (do Trà My đóng) và chú Vạn - mối tình đầu của mẹ Hạnh (do Lâm Vissay đóng).

Đau khổ tột cùng trong mối quan hệ vợ chồng với Nghĩa, Hạnh chạy về nhà ông Vạn đúng lúc người đàn ông này say mèn.

Và cuộc ân ái bất ngờ xảy đến giữa 2 con người đang đắm chìm trong cơn sầu tủi đó. Bất chấp tất cả, họ ôm lấy nhau một cách đầy bản năng và cảm tính. Chiếc giường sập, cuộc ân ái kết thúc và Hạnh gói ghém đồ đạc bỏ quê lên thành phố.

Đây là chi tiết gây bất ngờ với rất nhiều khán giả. Thứ nhất là vì mối quan hệ của 2 người (Hạnh là con gái của người yêu Vạn). Thứ 2, Vạn và Hạnh luôn là những con người sống trong những kìm hãm của phong tục, lề thói... Trước kia, dù có yêu mẹ Hạnh đến cháy bỏng, ông Vạn cũng chưa một lần dám "vượt rào".

Lý giải về diễn biến tâm lý của nhân vật trong tình tiết có vẻ vô lý này, Trà My phân tích: "Đọc kịch bản đoạn này tôi cảm thấy khá áp lực. Nó gợi tôi liên tưởng đến câu chuyện Lolita - mối tình giữa người đàn ông già với một cô bé gái, xuất phát từ tình thương của một người cha. Tôi tìm thấy ở đó một sự tương đồng với câu chuyện của Vạn và Hạnh!

Nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng Vạn có yêu Hạnh không? Tôi nghĩ có! Đó là tình yêu như một người cha với con. Ngay từ khi Hạnh còn rất nhỏ, Vạn đã luôn là người đứng ra bảo vệ và che chắn cho cô bé.

Thế nhưng, khi Vạn chứng kiến những nỗi đau ập đến cuộc đời Hạnh với tâm thế "lực bất tòng tâm", nhìn Hạnh vị chà đạp, bị đối xử bất công... Vạn thật sự bất lực.

Sự bất lực đó không chỉ với một mình Hạnh, mà còn với cả Nhân, với cô Hơn, với cả chính bản năng bao lần trỗi dậy phía trong mình. Một sự bất lực bị giam cầm, kìm hãm.

Khi Hạnh mắng: "Chú bị bất lực à", đó là lần đầu tiên Hạnh vượt ra khỏi thân xác của một đứa bé gái nhỏ nhắn mà ông hằng yêu quý. Nó khơi dậy bản năng đàn ông trong Vạn.

Và trong cơn say, khi Hạnh giằng chai rượu, cơ thể Hạnh lộ ra, bản năng ấy bùng nổ. Lúc đó Vạn sẽ chỉ thấy trước mắt là một người đàn bà, chứ không còn là Hạnh - cô bé mà ông từng xem như con gái.

Còn về phía Hạnh, tại sao lúc đó cô không phản kháng? Bởi cô cũng đang bị đèn nén tâm lý, nhưng không phải sự đè nén đến từ bản năng dục vọng mà đến từ nỗi oan ức tức tưởi: là người phụ nữ khoẻ mạnh nhưng lại bị nói là "điếc", không có khả năng sinh con.

Cộng thêm lần đầu nhìn thấy ánh mắt hoang dại bản năng của Vạn, Hạnh sững sờ, như bị thôi miên. Cho nên cô đã không phản kháng mà thuận theo.

Bản năng của 2 con người đang bị đè nén gặp nhau, không có gì vô lý cả".

Chi tiết chiếc giường sập bị đánh giá là thô tục, làm quá trong phim "Thương nhớ ở ai"

"Nếu được làm lại, tôi sẽ không nằm đờ như vậy"

Còn về chi tiết chiếc giường sập bị đánh giá là làm quá, thô tục, không cần thiết, Trà My cũng thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều khán giả nhắn với tôi nói rằng cảnh chiếc giường bị gãy là hơi thô thiển nhưng tôi nghĩ các bạn chưa tiếp cận đúng.

Đó không phải một cảnh tả thực mà là một cảnh mang tính biểu tượng rất cao. Nó giống như một sự sụp đổ, bể gãy của những tư tưởng cổ hủ, hà khắc và những ẩn ức đè nén con người lâu ngày.

Cuối cùng, tình yêu và bản năng con người đã chiến thắng. Tôi đánh giá rất cao chi tiết này trong phim".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 9X cũng cho biết dù diễn xuất không quá tệ, nhưng cô chưa thực sự hài lòng với cảnh quay này. Trà My cho rằng nếu được diễn lại một lần nữa cảnh quay này, cô sẽ làm khác đi, kể cả phải tranh luận với đạo diễn.

"Lúc đó thực sự tôi diễn theo chỉ đạo của đạo diễn như một cái máy. Nếu được làm lại, tôi sẽ thảo luận thêm với đạo diễn để cảnh đó được chân thật nhất!

Tôi sẽ không nằm đờ ra như vậy mà có thể sẽ có những hành động phản kháng nhất đinh. Nó sẽ hợp lý hơn với cảnh sập giường diễn ra sau đó", Trà My bộc bạch.

