Cảnh kết thúc trong MV ''There is no one at all'' là sai lầm của Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Liên quan đến ồn ào làn sóng tẩy chay dữ dội MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP, nhạc sĩ An Hiếu đã thể hiện sự đồng tình với phản ứng của đa số khán giả hiện nay. Chia sẻ với VTC News, nhạc sĩ An Hiếu không ủng hộ cái kết tiêu cực mà MV đem lại.

"Tôi đã xem MV và thấy chắc chắn nhiều ông bố, bà mẹ không muốn xem cảnh đó vì sợ liên tưởng đến những câu chuyện đau lòng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi liên tiếp có những vụ việc thương tâm xảy ra ở lứa tuổi "ẩm ương", nhạy cảm, khi các bạn không thể vượt qua được những áp lực vô hình của xã hội.

Với quan điểm cá nhân, tôi không mong muốn xem một phân cảnh tự tử của một chàng trai trong hoàn cảnh khó khăn, không lối thoát như vậy. Nếu cảnh tượng này có thật trong đời sống thì quả là rất tiêu cực".

Nhạc sĩ An Hiếu - Uỷ viên BCH Hội âm nhạc Hà Nội.

Ngoài ra, nhạc sĩ An Hiếu cũng đề cập đến trách nhiệm của người ca sĩ nói riêng và người làm nghệ thuật nói chung. Theo anh, người nghệ sĩ phải có ý thức góp phần định hướng thẩm mỹ cho công chúng, hướng họ đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Bởi đôi khi chỉ là một phát ngôn, hành động nhỏ của nghệ sĩ cũng sẽ có sức ảnh hưởng sâu rộng đến những khán giả yêu mến họ. Do vậy mỗi nghệ sĩ cần hết sức cẩn trọng, trau chuốt mỗi khi ra mắt sản phẩm của mình tới công chúng.

Với diễn viên Minh Tiệp, anh không giấu được cảm xúc buồn, thất vọng trước sản phẩm lần này của Sơn Tùng M-TP.

"Có thể em không cố ý sáng tác nó theo hướng giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp cho các bạn trẻ đang không có lối thoát trong suy nghĩ, tâm tư bởi những đối diện áp lực hàng ngày trong cuộc sống. Tức là cứ bức xúc cứ buồn là tự tử? Sai lầm trầm trọng em ạ. Nếu em là một người không nổi tiếng lắm, hoặc nổi theo kiểu 'Mafia internet' thì anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng con gái anh cũng là fan của em đó. Anh chưa bao giờ quan tâm bon chen hay để ý tiêu cực của một số anh chị và các bạn nghệ sĩ xung quanh nhưng lần này anh bắt buộc phải lên tiếng dù rất yêu mến em.

Bài hát của em, con gái anh về sau cũng nghe, cháu đã bắt đầu vào cấp 2 và anh nghĩ không chỉ riêng anh đâu mà còn rất nhiều các phụ huynh khác cũng sẽ cùng quan điểm như vậy cho một tương lai của con em chúng ta. Biết đâu đó tương lai lâu dài chính con em cũng sẽ nghe bài hát đó", trích bài chia sẻ của Minh Tiệp trên mạng xã hội.

Minh Tiệp lo lắng MV mới của Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Trên trang cá nhân, guitarist Trần Tuấn Hùng của nhóm Bức Tường đã có bài viết thể hiện góc nhìn khá đa chiều. Anh cho rằng, Sơn Tùng và ekip chưa sáng suốt khi ra mắt sản phẩm này: "Về MV 'There's no one at all', nếu không tính toán thì rất sai. Một người có tư duy tốt và văn minh thì sẽ nhận thấy nó sai ở đâu, sẽ có những tác động xấu tới xã hội như thế nào để quyết định có công khai hay không. Nếu có tính toán đăng lên tạo phản ứng mạnh của dư luận và sẽ nổi lềnh phềnh, sau đó rút xuống chỉnh sửa đoạn kết (có sẵn) thì là hỏng. Không phủ nhận những gì Sơn Tùng và ekip đã làm được, nhưng làm nghệ thuật điều đầu tiên cần là một tư duy tốt và tâm sáng".

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV There's no one at all, đánh dấu bước ngoặt lớn khi đây là ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Tuy nhiên MV nhanh chóng nhận về không ít chỉ trích bởi màu sắc u ám cùng câu chuyện bi thương của nhân vật, khiến người xem cảm thấy bi quan. Ca từ của bài hát cũng được nhận xét rằng thiếu chiều sâu, thể hiện cảm xúc chán chường với cuộc sống.

Trong MV, Sơn Tùng vào vai một kẻ lang thang, coi việc tấn công người khác vô cớ là cách để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Đáng chú ý, phân cảnh nhân vật quyết định nhảy lầu kết thúc cuộc đời của mình đã gây tranh cãi toàn cõi mạng. Đặt vào bối cảnh nhạy cảm hiện nay khi nhiều vụ tự tử ở lứa tuổi vị thành niên diễn ra không ít, động thái của Sơn Tùng M-TP trong MV mới một lần nữa cứa vào nỗi đau của những gia đình có con trẻ tự tử nói riêng và nỗi sợ hãi, lo lắng của toàn xã hội nói chung.

Nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang, lo ngại thông điệp trong MV There's no one at all sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới suy nghĩ của giới trẻ, nhất là khi tinh thần này được lan toả từ một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng M-TP. Việc để nhân vật trong MV chọn cái chết để giải thoát cho những áp lực trong cuộc sống không phải là cách mà mọi người mong muốn hay khuyến khích. Do vậy, MV của Sơn Tùng đã lập tức nhận về "cơn mưa" chỉ trích, phẫn nộ của khán giả. Nhiều người còn kêu gọi tẩy chay, báo cáo tới nền tảng mạng để gỡ bỏ MV này.

Ngay trong chiều 29/4, sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định phải ngay lập tức dừng lưu hành MV này, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's no one at all theo Nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.