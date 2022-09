Cảnh giác với chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao' nơi vùng biên Sơn La

(VTC News) -

Trước thực trạng nhiều người dân khu vực biên giới bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao", Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, tổ chức giải cứu các nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng tới toàn thể các tầng lớp nhân dân để không bị kẻ xấu lợi dụng.

Em Đ. đã trở về nhà trong sự vui mừng của gia đình.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống mua bán người, ngày 2/8/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia và Tổ chức “Vì trẻ em Rồng xanh” giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân Lường Thành Đ. (SN 2004, trú tại huyện Sốp Cộp) là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để bóc lột sức lao động.

Trước đó, ngày 18/7, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đứng chân trên địa bàn xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp tiếp nhận đơn trình báo của anh Lường Văn H. là bố của Đ., về việc con trai bị lừa bán sang Campuchia, các đối tượng yêu cầu phải chuyển số tiền 120 triệu đồng để bồi thường hợp đồng mới nhận được con trai về, còn không sẽ bán Đ. đi nước khác.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Phòng phòng chống mua bán người, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội biên phòng; Đồn biên phòng Nậm Lạnh điều tra xác minh. Đến ngày 2/8, các đơn vị chức năng của tỉnh Sơn La tiếp nhận và giải cứu thành công Lường Thành Đ.

Cũng chỉ vì ít học, thiếu hiểu biết và tin lời người lạ, Đ. trở thành con mồi của bẫy lừa đảo. Trở về từ "cửa tử", Đ. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về những ngày bị bóc lột, hành hạ, chích điện nơi xứ người.

“Tôi rất là hối hận vì tin người bị họ lừa sang Campuchia, công việc thì áp lực, không đạt chỉ tiêu thì họ đánh đập, chích điện và nhốt trong phòng, cho nhịn đói. Tôi có lời khuyên cho các bạn có ý định sang bên Campuchia để làm việc thì không có thực tế việc nhẹ lương cao”, Lường Thành Đ. chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng tổ chức gặp gỡ các nạn nhân.

Kém may mắn hơn Đ., Lèo Văn C. (SN 2003, ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) cũng bị các đối tượng môi giới, lừa gạt xuất cảnh sang Campuchia, bị cưỡng bức, bóc lột lao động và yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc với giá rất cao.

Hoàn cảnh của gia đình C. rất khó khăn. C. là con trai cả trong gia đình có 2 anh em, cũng vì thương bố mẹ nên C. đã dứt áo ra đi tìm công việc. Tin theo lời kẻ xấu, em bị lừa sang Camphuchia.

“Cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình mới nhất trí cho cháu đi làm thuê, tôi thì thường xuyên đau ốm, trong nhà giờ chỉ còn bố cháu là lao động chính, chỉ mong sao cháu sớm được trở về với gia đình”, bà Lường Thị S. – mẹ của C. nước mắt lưng tròng cho biết.

Tại bản Huổi Dương, bản vùng cao của xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, gia đình ông Sồng Bả C. cũng có con trai bị lừa sang Campuchia. Từ khi biết tin con trai bị lừa sang Campuchia, ông C. và vợ chưa một đêm nào ngủ ngon giấc.

Ông Sồng Bả C. ngẹn ngào chia sẻ: “Nhiều tháng nay chúng tôi không liên lạc được với con, gia đình hiện đang rất lo lắng không biết phải làm sao, rất mong cán bộ BĐBP giúp chúng tôi tìm lại con”.

Huyện Sốp Cộp là một huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Sơn La, có 4 xã biên giới, với 21 bản giáp biên, có đường biên giới dài hơn 120 km tiếp giáp với huyện Phôn Thông của tỉnh Luông Pha Băng và huyện Mường Ét, huyện Mường Son của tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là bà con ở các bản vùng cao còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào nương, rẫy. Trong những năm gần đây, do nhu cầu việc làm tại các công ty tăng cao, nên rất nhiều thanh niên địa phương tìm đến các công ty, xí nghiệp ở các tỉnh khác để tìm kiếm công ăn, việc làm những mong kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Nhưng đâu ngờ, một số ít trong số đó bị các đối tượng xấu lợi dụng đưa sang Campuchia để làm việc trong các sòng bạc, tụ điểm phức tạp, bóc lột sức lao động, thậm chí còn bị đánh đập khi không làm việc được theo điều kiện ở đó.

Thượng tá Phạm Thái Hoà, Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được rất nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc người thân của họ đi làm ở các công ty bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa sang bên Campuchia để làm việc. Cá biệt có những gia đình hiện nay không còn liên lạc được với người thân của họ và có những gia đình còn bị các đối tượng gọi điện đòi tiền chuộc với số tiền rất là cao”.

Trong những tháng đầu năm 2022, BĐBP tỉnh Sơn La tiếp nhận nhiều nguồn tin báo và đã nỗ lực giải cứu thành công 6 nạn nhân, trong đó có 3 nạn nhân ở địa bàn khu vực biên giới của tỉnh, 3 nạn nhân địa bàn nội địa. Đáng chú ý hơn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công hai cháu cũng ở huyện Sốp Cộp với tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 2008. Chỉ mới quen qua mạng xã hội là Facebook mà hai cháu bị các đối tượng lừa đưa vào tận TP.HCM với lời dụ dỗ rằng, đi vào trong đó để được đi du lịch. Rất may cho hai cháu được Bộ đội Biên phòng giải cứu thành công và đã trở về với gia đình.

Lường Thành Đ. may mắn trở về đoàn tụ với gia đình nhưng một số nạn nhân khác nay giờ vẫn chưa trở về nhà vì trót tin kẻ xấu lừa đảo với chiêu trò sang bên kia biên giới làm “việc nhẹ, lương cao”. Mong rằng đây chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả bà con, đặc biệt là bà con các dân tộc ở khu vực biên giới đừng bao giờ nhẹ dạ tin người lạ, hãy tìm cho mình một chỗ làm đáng tin cậy và ổn định.