Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo yêu cầu chuyển tiền để điều tra

Những ngày đầu tháng 7/2022, ông Nguyễn Hồng Thái (83 tuổi, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên bị một nhóm đối tượng giả danh là cơ quan điều tra, giới thiệu họ tên là Hà Văn Luân - Đội trưởng Đội Điều tra thuộc Cục CSĐT tội phạm về kinh tế - thông báo ông có liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu ông chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Nhờ cảnh giác, ông Nguyễn Hồng Thái đã không bị mất số tiền 50 triệu đồng bởi các đối tượng lừa đảo.

Ông Nguyễn Hồng Thái chia sẻ: "Các đối tượng dọa tôi liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế, có thể tôi bị niêm phong hết tài sản, bị truy tố. Đầu tiên là người nữ gọi, sau đó là nam gọi, gọi rất nhiều cuộc với nhiều số điện thoại khác nhau…”.

Sau đó, đến ngày 8/7/2022, các đối tượng yêu cầu ông Thái chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 12510002401714, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, chủ tài khoản có tên Nguyễn Văn Dương để phục vụ điều tra. Lo sợ, ông Thái đã mang theo số tiền 50 triệu đồng để chuyển cho đối tượng.

Nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo, bởi vì bản thân ông không vi phạm gì nên ông Thái đã đến Công an phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn để trình báo. Công an phường Sông Cầu nhanh chóng tiếp nhận, đồng thời triển khai công tác nghiệp vụ và tuyên truyền, hướng dẫn ông Thái không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ cảnh giác, ông Thái đã may mắn không mất 50 triệu đồng bởi các đối tượng lừa đảo.

Trung tá Nghiêm Sơn Hà - Trưởng Công an phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở gần dân nhất, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an phường thường xuyên bám sát địa bàn, khu dân cư, thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố, đồng thời, phát tờ rơi tuyên truyền trên địa bàn phường về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân”.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có một số trường hợp bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên và tái diễn trong thời gian gần đây. Với chiêu trò liên tục gọi điện thoại, nội dung đe dọa và tự xưng là điều tra viên cấp cao, nhằm đánh vào tâm lí lo sợ của bị hại.

Trước đó, cuối tháng 9/2021, bà H.T.H. (trú tại huyện Ngân Sơn) đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Ngân Sơn, đề nghị rút tiền mặt để chuyển vào một tài khoản khác với số tiền lớn (hơn 323 triệu đồng) nhưng không biết rõ số tài khoản đó là của ai.

Trong phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chưa thực hiện giao dịch như khách hàng H. yêu cầu, Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an huyện Ngân Sơn phối hợp giải quyết.

Tại cơ quan Công an, bà H. cho biết, do trước đó, bà nhận được điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu là nhân viên Bưu điện có địa chỉ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nội dung bà H. có một bưu phẩm được chuyển từ Đà Nẵng sang nước Anh, gói hàng này đang bị Hải quan tạm giữ do quá trình kiểm tra, nghi ngờ gói hàng bất hợp pháp, trong đó có 100 chiếc thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế và 1 tài khoản thẻ có 6,8 tỷ đồng. Bà H. xác nhận bản thân không được gửi đơn hàng nào.

Sau đó, bà H. được chuyển máy kết nối với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Đặng Quang Thắng - thuộc Phòng Điều tra, Công an TP Đà Nẵng - đề nghị cung cấp thông tin cá nhân cho Thắng và thông báo hiện nay tiền gửi trong ngân hàng của bà H. không được đảm bảo an toàn, yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản mang tên TRUONG THI OANH (không rõ địa chỉ) Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội để được đảm bảo an toàn.

Bà H. cho biết: “Tôi được các đối tượng gọi điện thoại bằng nhiều số điện thoại khác nhau, khai thác thông tin về cá nhân, quan hệ gia đình, xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân… yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản tiết kiệm trong thời gian nhanh nhất để phục vụ điều tra do người giả danh tôi làm hồ sơ sai phạm. Sau khi kết thúc điều tra, sẽ hoàn trả tiền, đồng thời thêm một khoản bồi thường cho tôi. Do lo sợ, tôi đã làm theo”.

Nhờ nhanh nhạy của nhân viên giao dịch Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an huyện đã giúp bà H nhận ra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng nên bà H may mắn không bị mất một số tiền lớn.

Theo Trung tá Doanh Sơn Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ngân Sơn: “Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số trường hợp liên quan đến việc các đối tượng lừa đảo qua hệ thống mạng thông tin, các đối tượng chủ yếu sử dụng qua điện thoại để khai thác thông tin cá nhân, sau đó giả danh đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng pháp luật, yêu cầu bị hại tuyệt đối giữ bí mật. Trên thực tế, các cơ quan tiến hành tố tụng, khi thực hiện đều phải thực hiện một cách công khai, minh bạch, người có liên quan đều được mời, được triệu tập đến cơ quan, trụ sở để tiến hành chứ không thực hiện qua điện thoại hoặc trao đổi qua mạng xã hội để thực hiện các nội dung tiến hành tố tụng”.

Thượng tá Ngô Ngọc Dưỡng - Phó Trưởng Công an TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - khuyến cáo: “Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên tin và nghe theo các đối tượng, bởi cơ quan tố tụng khi làm việc đều bằng giấy mời và phối hợp với Công an địa phương, không có việc Công an ở địa phương khác gọi điện thẳng cho đương sự và càng không có chuyện Công an yêu cầu đương sự chuyển tiền để phục vụ điều tra… Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi có nội dung tương tự, bởi đây thực chất là các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, hãy chú ý lắng nghe, theo dõi những nội dung mà cơ quan chức năng tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lợi dụng không gian mạng lừa đảo, để không trở thành những bị hại tiếp theo. Đặc biệt không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra của các đối tượng, để tránh những thiệt hại đáng tiếc. Khi liên tiếp nhận được những cuộc gọi như vậy hãy trình báo với cơ quan Công an để được kịp thời hỗ trợ, xử lý.