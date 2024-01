Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở Bắc - Trung Bộ từ đêm 21/1

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm do rét hại, mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, từ đêm 21/1.

Theo đó, trong 24 giờ qua, vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ đợt rét này phổ biến 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ đêm 21/1,Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại. Từ đêm 22/1, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động thăm quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Cũng trong chiều nay, cơ quan khí tượng thông tin về tình hình mưa dông, mưa lớn cục bộ ở khu vực Trung Bộ.

Thông tin từ cơ quan khí tượng, chiều 21/1, một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang tăng cường bổ sung xuống phía Nam.

Dự báo, từ chiều và đêm 22/1, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hình ảnh băng giá phủ trắng Fansipan đợt rét đậm rét hại 18/12/2022.