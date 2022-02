Cảnh báo sản phẩm có nguy cơ nhiễm Cronobacter sakazakii and Salmonella Newport

(VTC News) -

Hôm nay, ngày 20/02, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii and Salmonella Newport liên quan đến sử dụng sản phầm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, Mỹ.

Cho đến nay, người tiêu dùng tại Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó 1 trường hợp đã tử vong (không được xác nhận là do nhiễm Cronobacter). Do đó, nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan được sản xuất tại nhà máy liên quan.

Theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp, các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu từ Mỹ tới Việt Nam, cụ thể:

- Tên công ty: Abbott

- Nhãn hiệu: Similac, Alimentum, and EleCare

- Mô tả sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ

Sản phẩm thuộc diện bị thu hồi có thông tin như sau:

- Hai số đầu tiên của mã số từ 22 tới 37

- Mã số trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH, hoặc Z2

- Hạn sử dụng từ 01/4/2022 trở về sau

Hình ảnh số lô bị cảnh cáo.

Ngay sau khi nhận thông tin từ INFOSAN, Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại Việt Nam để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường.

Trước thông tin như vậy, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên và đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm xin thông báo và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo trên website.