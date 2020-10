Cảnh báo nguy cơ lừa đảo dưới hình thức đa cấp, cá cược Wefinex

“Đầu tư 100$ mà ngày nào cũng chốt 50 -100$. X2 X3 tài khoản rồi. Việc nhẹ lương cao , 1 tháng kiếm 3.000 -4.000$ quá đơn giản. Ai chưa hiểu về Wefinex thì liên hệ với em”, tài khoản Facebook T.T.A đăng bài giới thiệu về nền tảng Wefinex.

Trên Facebook, T.A xây dựng hình ảnh cá nhân là một người thành đạt, giàu có, cuộc sống sang chảnh, kiếm tiền như nước nhờ Wefinex.

Bài đăng giới thiệu về viễn cảnh tươi sáng khi tham gia nền tảng Wefinex.

Wefinex là gì?

“Có hai cách tham gia kiếm tiền từ Wefinex là làm đại lý và trade (giao dịch). Bên mình có thuê chuyên gia đọc lệnh để bạn đánh theo”, T.A cho biết.

Về kiếm tiền trade, Wefinex bản chất là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option), có thể gọi tắt là Trade BO. "Nhà đầu tư" Wefinex không mua tài sản mà chỉ đặt cược dự đoán giá trị của một tài sản tăng hay giảm giá trong một thời gian nhất định.

Đó có thể là tiền ảo, giá vàng, chứng khoán, thậm chí là giá xăng ngày hôm nay, ngày mai... Nếu dự đoán đúng bạn sẽ nhận được tiền, đoán sai thì toàn bộ tiền đặt cược coi như đi tong.

Wefinex bản chất là hình thức chọn nhị phân, giống như đánh cờ bạc “tài xỉu”.

Tuy nhiên, vì quãng biến động quá nhanh (khoảng 30s) và bất chấp mọi điều kiện thực tế nên hình thức "đoán ăn tiền" này hên xui không khác gì cờ bạc, "tài xỉu" (đặt cược trên dưới).

Còn về kiếm tiền từ làm đại lý, T.A giải thích: “Quan trọng nhất là kiếm tiền từ việc mua đại lý. Bạn sẽ bỏ ra 100 USD mua quyền đại lý. Chỉ cần kêu gọi được hai người cấp dưới mua đại lý là bạn đã có thể hoàn vốn. Mỗi giao dịch cá cược của họ không cần biết thắng thua, bạn sẽ nhận 1% tiền hoa hồng”. Người này khẳng định cách kiếm tiền dễ dàng nhất từ Wefinex là kêu gọi người chơi cấp dưới mua quyền đại lý.

T.A giới thiệu hệ thống hoa hồng của Wefinex gồm 7 cấp, người chơi sau khi mua quyền đại lý sẽ được đào tạo để xây dựng hình tượng cá nhân qua trang Facebook và hướng dẫn cách lấy lòng tin người khác và tư vấn họ tham gia Wefinex.

Hệ thống hoa hồng đa cấp gồm 7 cấp của Wefinex.

Như vậy, có thể thấy Wefinex thực chất không phải là một sàn giao dịch tài chính, mà là một hình thức đánh bạc trá hình được phát triển theo mô hình đa cấp.

Trong khi đó, hiện mô hình nhị phân đang được kiểm soát chặt thậm chí là cấm tại nhiều nước. Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCAUK) áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn mô hình giao dịch nhị phân với khách hàng phổ thông.

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) cấm tất cả hình thức giao dịch nhị phân trên toàn lãnh thổ châu Âu. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng có bài viết cảnh báo mô hình giao dịch nhị phân với tiêu đề Binary Options Fraud - A Word of Warning to the Investing Public (Lừa đảo quyền chọn nhị phân - Lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư không chuyên).

Nguy cơ lừa đảo từ miếng bánh vẽ

Cho dù được các thanh viên cấp cao như T.A giới thiệu Wefinex là sàn danh tiếng có nguồn gốc nước ngoài, được các chuyên gia tài chính hàng đầu điều hành, nhưng nếu truy cập vào trang web Wefinex.net, người ta có thể dễ dàng thấy sự giới thiệu sơ sài, thậm chí đến mù mờ về Wefinex.

Dòng tự giới thiệu của Wefinex về mình không hề có địa chỉ công ty, người chịu trách nhiệm pháp lý, quá trình hoạt động,..Trên thực tế, Wefinex cũng không hề có trụ sở hay người đại diện pháp lý ở Việt Nam.

Trên website của Wefinex sự giới thiệu về công ty rất sơ sài, không hề có thông tin hay địa chỉ cụ thể.

Website được xây dựng rất sơ sài, khi chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì xuất hiện cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đan xen, không hề tương xứng với cái gọi là sàn giao dịch danh tiếng.

Tra cứu bằng công cụ Similarweb cho thấy gần 80% truy cập vào Wefinex.net là đến từ Việt Nam, trang web này cũng được xếp vào danh mục Gambling và Loterry (tức là đánh bạc và xổ số).

Đámg chú ý, số tiền người chơi nạp vào Wefinex được thực hiện bằng các đồng tiền số như Bitcoin, USDT hoặc Ethereum. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN có giá 1 USD.

“Đồng tiền WIN này không có giá trị ở bất kỳ quốc gia, sàn tài chính nào ngoại trừ Wefinex. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, tiền mà người chơi nhận được chỉ là những chữ số vô tri. Bên cạnh đó, việc giao dịch bằng Bitcoin không được pháp luật Việt Nam bảo vệ, người chơi hoàn toàn trắng tay khi sàn có chuyện”, một chuyên gia tài chính nhận định.

Wefinex dùng những hình ảnh hào nhoáng, xe sang để lôi kéo người tham gia giống như những mô hình Ponzi truyền thống.

Với tất cả những yếu tố đáng ngờ ấy, khiến người ta có quyền nghi ngờ về tính chính danh, uy tín của Wefinex.

Kẻ chơi Ponzi hay Wefinex sẽ vẽ ra những tương lai tươi sáng nhằm lấy được tiền cho vay và rồi hứa hẹn sinh lãi lớn. Sau nhiều lần như thế, khi mọi chuyện dần bại lộ thì chủ mưu sẽ tính kế bỏ trốn, cao chạy xa bay. Cuối cùng, chỉ còn lại những người nhẹ dạ cả tin ôm khoản nợ to đùng với hai bàn tay trắng.

Theo một số nguồn tin của PV, Wefinex hoàn toàn không phải là một sàn giao dịch uy tín, danh tiếng từ nước ngoài. Nó được lập nên và vận hành bởi chính những cái tên máu mặt trong giới đa cấp Việt Nam. Tiêu biểu như L.N.T (có biệt danh là T Scam). Đây là người cách đây vài năm cũng đã có liên quan đến một dự án đa cấp khác mang tên iFan từng gây xôn xao dư luận khi mở của nửa năm nhưng bị tố lừa tới 15.000 tỷ đồng.