Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Ngày 2/8, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua (từ 1h-7h ngày 2/8), tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 80- 100mm, có nơi 180-200mm.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Ảnh minh hoạ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 2/8:

Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày gió Đông Bắc cấp 3-4, đêm gió giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày gió Đông Bắc cấp 3-4, riêng vùng đồng bằng ven biển gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; đêm gió giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa, mưa vừa; phía Nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, đêm gió giảm dần; phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-29 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ C.