Cần Thơ thiếu hụt 5 triệu mét khối cát để san lấp công trình trọng điểm

(VTC News) -

Tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khoá X diễn ra chiều 8/12, đại biểu Phạm Quốc Thịnh cho biết, hiện nay, địa phương đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm, trong đó có 2 dự án của Trung ương về giao thông là cao tốc Bắc Nam, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Theo ông Thịnh, nhiều công trình trọng điểm có nhu cầu sử dụng cát san lấp, xây dựng rất cao. Trong khi đó, không chỉ riêng Cần Thơ mà chính quyền các tỉnh, thành ĐBSCL đang phải chạy đua với thời gian, ráo riết chuẩn bị nguồn cát san lấp trước tình hình hình thiếu hụt.

Đại biểu Phạm Quốc Thịnh.

“Xin giám đốc Sở TN&MT cho biết chúng ta đã có những kế hoạch, giải pháp nào để đối mặt với khó khăn trên? Có ý kiến cho rằng, ngoài cát được khai thác ở sông, chúng ta cũng có thể sử dụng từ các nguồn khai thác cát biển. Vậy đây có được xem là giải pháp hữu hiệu hay không”, ông Phạm Quốc Thịnh chất vấn.

Ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT Cần Thơ cho biết, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, địa phương hiện có 12 công trình trọng điểm cần tổng cộng khoảng 5 triệu mét khối cát để san lấp. Tuy nhiên, chất lượng cát tại các mỏ cát ở TP Cần Thơ không đảm bảo chất lượng để san lấp cho các dự án này.

Ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT Cần Thơ

“Chất lượng cát Cần Thơ không có nên Sở TN&MT có tham mưu cho UBND TP Cần Thơ có văn bản gửi An Giang và Đồng Tháp để hai tỉnh này hỗ trợ cho Cần Thơ thực hiện các công trình trọng điểm do chất lượng cát của 2 tỉnh này đạt chất lượng san lấp do ở trên đầu nguồn.

Ngày 23/11, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia để thực hiện các công trình trọng điểm tổ chức tại Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh An Giang hứa sẽ hỗ trợ cát cho Cần Thơ và Hậu Giang để thực hiện các công trình trọng điểm. Tuy nhiên UBND tỉnh An Giang phải xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, ông Đỗ Thanh Thảo thông tin.

Cũng theo ông Thảo, dự kiến, ngày 14 và 15/12, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ GTVT sẽ làm việc tại Vĩnh Long hoặc Sóc Trăng và có mời các tỉnh có liên quan đến vấn đề san lấp cát. Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu có UBND thành phố có đề nghị cụ thể từng công trình, dự án cụ thể để mua cát tại mỏ cát của An Giang.

“Đại biểu có đặt ra về cát biển để giải quyết các công trình trọng điểm này. Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ GTVT phối hợp đi khảo sát đánh giá, hiện có làm thí điểm một vài nơi. Khi có thông tin sử dụng cát biển sẽ trả lời đại biểu. Trước mắt, chúng ta đã có nguồn cát ở An Giang hỗ trợ để thực hiện các công trình trọng điểm”, ông Đỗ Thanh Thảo thông tin thêm.

Dự kiến, sáng mai (9/12), kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ tiếp tục diễn ra phiên chất vấn.