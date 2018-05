Cẩn thận trẻ mắc căn bệnh nguy hiểm chết người chỉ trong 24h

(VTC News) - Một căn bệnh nguy hiểm chết người, tốc độ lây lan nhanh chóng, có thể khiến trẻ mất mạng chỉ trong vòng 24h sau khi mắc khiến nhiều người e dè – đó là bệnh viêm não mô cầu.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, địa phương này ghi nhận những ca mắc bệnh viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu (hay còn gọi tắt là bệnh viêm não mô cầu).

Ca bệnh đầu tiên mắc viêm não mô cầu nhập viện là trường hợp của bé L.B.Thiên, 6 tháng tuổi, sinh sống tại huyện Quế Phong. Thiên nhập viện ngày 26/4, trong tình trạng sốt cao liên tục, nôn ói và có các nốt ban đỏ khắp người.

Khi mắc bệnh, trên da trẻ xuất hiện các nốt ban đỏ nhỏ, dễ nhầm lẫn với nốt muỗi đốt.

BS Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới của bệnh viện nhân định: “Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria Meningitidis gây ra - loại vi khuẩn trú ở vùng hầu họng, khi có điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh cho con người.

Nốt tử ban (nốt ban đỏ) lan khắp người là biểu hiện cụ thể của bệnh. Đây là căn bệnh nguy hiểm. Nó có tốc độ lây lan nhanh chóng thông qua đường hô hấp, nếu bệnh nhân không được phát hiện và cách ly, một nhóm đông người có thể cùng mắc bệnh này chỉ trong vài phút đồng hồ.

Nếu không được chữa trị kịp thời, chỉ sau 24 tiếng, bệnh nhân sẽ thiệt mạng, hoặc nếu có cứu chữa kịp thời, bệnh nhân cũng sẽ phải chịu đựng những di chứng nặng nề”.

BS Sơn cho biết, nhiễm khuẩn gây viêm não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Hai nhóm tuổi thường dễ bị nhiễm là trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi và nhóm thanh thiếu niên 14-20 tuổi. Viêm màng não do não mô cầu diễn biến nhanh trong vòng 24 giờ với các biểu hiện như: sốt cao, đau đầu, nôn ói, chóng mặt, hôn mê.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết khi mắc viêm não mô cầu

Vi khuẩn tấn công vào bất kỳ cơ quan nào của cơ thể để gây bệnh. Dấu hiệu và triệu chứng đặc hiệu của bệnh tùy thuộc vào cơ quan bị vi khuẩn xâm chiếm như hệ hô hấp, hệ thần kinh trung ương, hệ tiết niệu sinh dục, máu, da…

Hai bệnh cảnh thường gặp là viêm màng não và nhiễm trùng huyết do não mô cầu với những biểu hiện đặc hiệu như sau:

- Viêm màng não do não mô cầu: Sốt cao đột ngột 39-40 độ C; Đau đầu dữ dội (trẻ quấy khóc rất nhiều); Nôn và buồn nôn (trẻ kém ăn, bỏ ăn, bỏ bú, người mệt mỏi, lừ đừ); Dấu hiệu cổ cứng đặc trưng cho tình trạng viêm màng não (do bác sĩ khám và xác định). Trẻ dưới 1 tuổi có thể thấy thóp phồng lên bất thường.

- Nhiễm trùng huyết do não mô cầu: Sốt cao 39-40 độ C, ớn lạnh, rét run, đau đầu, nôn ói, đau khớp, đau cơ đặc biệt đau nhiều ở sống lưng và hai chân.

Khoảng 75% trường hợp bệnh nhân có xuất hiện nốt tử ban trong vòng một hai ngày sau sốt (nốt tử ban là nốt có màu đỏ hoặc tím thẫm, kích thước có thể 1-2 mm đến vài cm, có khi hoại tử vùng trung tâm.

Nốt tử ban có thể ở khắp người nhưng tập trung chủ yếu ở nách, hông, quanh các khớp như khuỷu, gối, cổ chân. Đôi khi nốt tử ban có dạng bóng nước hoặc lan rộng ra).

Video: Thêm một ca mắc bệnh viêm não mô cầu

Để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh cần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn sau:

- Giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ tốt: Khuyến khích trẻ lớn và người lớn súc miệng thường xuyên bằng dung dịch nước muối loãng (nước muối sinh lý), rửa tay sạch sẽ đúng cách, mang khẩu trang y tế khi đến nơi công cộng, che miệng lúc ho, hắt hơi…

- Giữ vệ sinh nơi sinh sống, tạo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, phân tán tập thể quá đông đúc và giữ khoảng cách tối thiểu an toàn giữa các giường ngủ là 1,5 m để hạn chế lây truyền bệnh.

- Tiêm chủng vắc xin đúng thời hạn, đúng lịch tiêm chủng được quy định. Khi đó, hiệu quả bảo vệ của vắcxin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu lên đến 90%, kích thích cơ thể tạo kháng thể chống lại vi khuẩn gây bệnh.

>>> Đọc thêm: 14 người phải cách ly nghiêm ngặt vì tiếp xúc cô gái Hà Nội mắc bệnh nguy hiểm này

Chi Lê