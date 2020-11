Can ngăn vụ xô xát, thượng úy công an ở Hà Nam bị đánh chết

Sáng 11/11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một thiếu úy công an thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 10/11, Công an xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) nhận được tin báo của người dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa anh Hưng và Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972, đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo).

Công an xã Đạo Lý báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và anh Nguyễn Văn Huynh, công an viên trực tiếp xuống hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh

Phát hiện nhóm người trên sử dụng hung khí đánh nhau, Thượng úy Minh yêu cầu về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành. Nguyễn Văn Côn đấm vào vùng bụng, nách Thượng úy Minh khiến anh bị thương.

Sau đó, Thượng úy Minh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lý Nhân nhưng không qua khỏi.

Được biết, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh đã có gia đình và là công an chính quy được điều động về công tác tại xã Đạo Lý.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.