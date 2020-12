Căn hộ và Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang hội tụ đẳng cấp thượng lưu

(VTC News) -

Trong một cuộc khảo sát vào tháng 4/2020 của InterNations, hơn 80% ý kiến đã bầu chọn hai quốc gia tốt nhất để làm việc và sinh sống ở nước ngoài, đó là Việt Nam và Đài Loan. Cuộc khảo sát được thực hiện ở 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hồ bơi vô cực trải dài 120m dọc bờ biển Trần Phú Nha Trang

Việt Nam - Điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp toàn cầu

Theo khảo sát trên, kết quả “không có nơi nào tốt hơn về tài chính và làm việc ở nước ngoài hơn Việt Nam”, đã dẫn đầu với hơn 80% người được hỏi hài lòng với tài chính của họ ở đây, với 96% chia sẻ rằng “thu nhập hộ gia đình khả dụng của họ là đủ hoặc thậm chí đủ để trang trải chi phí hàng ngày”. Tổng kết cuộc khảo sát này, InterNations khuyên rằng Việt Nam là điểm đến và ngôi nhà thứ hai cho mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn.

Trước đó, vào tháng 8/2019, Telegraph – nhật báo lớn nhất tại Vương Quốc Anh cũng đã xếp hạng Việt Nam là 1 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng ngôi nhà thứ 2 (second home) cao nhất thế giới.

Theo khảo sát của Savills gần đây, ngày càng có nhiều khách du lịch cân nhắc việc thuê nhà nghỉ dưỡng ngắn hạn thay vì ở khách sạn. 92% khách du lịch dự định sẽ thuê nguyên căn hộ hoặc căn nhà trong những chuyến du lịch trong vòng ba năm tới. Con số này cao hơn hẳn so với 67% chọn thuê khách sạn và resort. Vì vậy, một trong những loại hình bất động sản du lịch nổi bật trong bối cảnh hiện tại là second home đáp ứng cả nhu cầu tích trữ tài sản lẫn đầu tư sinh lời nhờ mức độ gia tăng gía trị ổn định theo thời gian cũng như tiềm năng cho thuê hấp dẫn.

Khảo sát về nhu cầu đầu tư second home do báo VnExpress thực hiện thu hút hơn 3.000 độc giả, trong đó 74,8% người trả lời thích second home của mình toạ lạc ở vùng biển. Việt Nam có hơn 1.300 km đường bờ biển, có lợi thế trong phát triển du lịch. Tuy nhiên những khu vực có bờ biển đẹp nhất, có kinh doanh nhiều nhất nhìn chung là ở miền Trung và Nam Trung Bộ.

Theo số liệu của Hiệp hội BĐS Việt Nam, cả nước đang có khoảng 82.902 căn hộ du lịch, 28.099 biệt thự du lịch, 12.617 phòng khách sạn, 15.663 căn shophouse tập trung tại Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… Trong đó, Khánh Hòa là một trong 3 địa phương có lượng condotel cao nhất nước với 30 dự án được cấp phép. Riêng TP Nha Trang có 17 dự án với khoảng 15.000 phòng, số còn lại ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Số lượng phòng khách sạn ở Khánh Hòa đạt khoảng 50.000 phòng, hiện đang dẫn đầu cả nước là một trong những địa phương có số lượng phòng khách sạn cao nhất cả nước. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, riêng với phân khúc khách sạn, resort cao cấp, tỉnh Khánh Hòa có hơn 14.000 phòng nhưng vẫn không đủ đáp ứng số lượng du khách ngày một tăng.

Nội thất tiêu chuẩn 5 Sao, Công ty thiết kế hơn 180 năm tuổi CPG(Singapore).

Nha Trang định vị đẳng cấp với Căn hộ nghỉ dưỡng – Khách sạn 5 sao Quốc tế

Tại Khánh Hòa, dù có nhiều Vịnh biển nổi tiếng và đang có tốc độ phát triển du lịch và hạ tầng hoàn thiện nhưng Nha Trang vẫn là thành phố biển có thương hiệu nổi tiếng lâu đời và thu hút du khách. Trong định hướng phát triển tầm nhìn 2030, để xứng tầm đẳng cấp quốc tế, nơi này cần có sự xuất hiện của những khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao.

Cung đường biển Trần Phú dài khoảng 12 km có hình bán nguyệt ôm lấy vịnh biển Nha Trang – một trong 29 Vịnh biển đẹp nhất Thế giới – chính là nơi hội tụ gần như mọi nhu cầu giải trí và nghỉ dưỡng của phố biển. Tại đường Trần Phú, chỉ vài bước chân đã chạm đến bãi biển Trần Phú – nơi có sức hút kỳ lạ với mọi du khách. Đặc biệt khách nước ngoài đến Nha Trang luôn dành nhiều thời gian phơi mình trên bãi biển Trần Phú – đây là bãi biển được Tạp chí US News (Mỹ) bình chọn vào Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất Thế giới.

Những ngày gần đây, ai đi qua cung đường biển Trần Phú đều choáng ngợp trước đại công trường của siêu dự án Beau Rivage Nha Trang tại số 40 Trần Phú. Tại vị trí chính giữa cung đường biển sần uất nhất Việt Nam, dự án Beau Rivage Nha Trang do chủ đầu tư Tropicana Nha Trang đang triển khai với tốc độ nhanh.

Khu phức hợp Thương mại – Giải trí – Căn hộ nghỉ dưỡng – Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang hình thành trên khu đất rộng gần 11.000m2 với mặt tiền đường Trần Phú dài 150 mét. Khu đất có cổng phụ nằm tại mặt tiền đường Lê Thánh Tôn. Quy mô dự án 40 tầng, gồm 1 tầng hầm, 5 tầng khối đế dành cho các loại hình Thương mại – Dịch vụ - Giải trí có tên Tropicana Nha Trang.

Khối căn hộ và khách sạn 5 sao là hai tòa tháp cao với kiến trúc độc đáo có các cửa và ban công hướng ra biển. Tùy theo vị trí căn hộ, mỗi căn có những góc nhìn khác nhau. Căn President có góc nhìn trực diện ra vịnh Nha Trang với góc nhìn panorama toàn cảnh. Riêng căn hộ VIP có 2 view độc đáo: view biển và view nhìn về thành phố với chân trời thấp thoáng cảnh mây núi huyền ảo.

Sau nhiều tranh luận về pháp lý của bất động sản du lịch, cuối cùng sự thành công bền vững đều thuộc về các đơn vị quản lý và vận hành uy tín, chủ đầu tư có thực lực và dự án có đầy đủ pháp lý. Chủ đầu tư Tropicana Nha Trang đã ký hợp đồng với Tập đoàn Wyndham – đứng thứ tư Thế giới về quản lý và vận hành khách sạn. Ký kết liên kết thành công với RCI – Tập đoàn du lịch chuyên về chia sẻ kỳ nghỉ lớn nhất toàn cầu.

Với sự xuất hiện của 2 ông lớn Wyndham và RCI bảo chứng cho sự thành công mỹ mãn của toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn. Đồng thời các nhà đầu tư Beau Rivage Nha Trang được quyền truy cập vào hệ thống hơn 4.300 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu tại 110 quốc gia.