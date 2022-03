Căn hộ thông minh 'chất lừ' tại Vinhomes Grand Park

(VTC News) -

An toàn đặt lên hàng đầu

Cùng làm kỹ sư phần mềm cho một Tập đoàn tại TP.Thủ Đức, 2 vợ chồng chị Vân An quyết định mua một căn hộ tại Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) để rút ngắn thời gian di chuyển, dành nhiều thời gian cho con và tổ ấm.

“Mình đắn đo nhiều, cũng nhờ nhiều chỗ tìm dự án phù hợp, cuối cùng hai vợ chồng bàn bạc kỹ càng mới quyết định đi mua căn hộ của Vinhomes” – chị An kể.

Theo kỹ sư trẻ này, lý do khiến chị thay đổi nơi an cư là do 2 vợ chồng cần nơi thư thái để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc, con cái cần không gian vui chơi gần nhà. Đồng thời, vợ chồng chị với tính chất công việc thường phải công tác xa nhà nên cần nhất sự an toàn khi cả hai không ở cạnh người thân.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park được vận hành bằng công nghệ thông minh.

Theo chị được biết, Vinhomes Grand Park được vận hành thông minh bằng công nghệ giám sát, xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời suốt 24/7. Vợ chồng chị sẽ không phải lo lắng mỗi khi con cái đi học hay không có nhà.

Đặc biệt, hệ thống an ninh sử dụng camera đa lớp, tích hợp trí tuệ nhân tạo… từ đó phát hiện và cảnh báo những rủi ro nếu có.

Ngoài ra, chủ căn hộ có thể chủ động nhận diện khuôn mặt và mở thang cho khách hay người giao hàng qua intercom hoặc smartphone. “Việc này khiến tôi rất an tâm khi không ở nhà, con cái có thể thoải mái sinh hoạt trong không gian an toàn” – chị Vân An chia sẻ.

Thêm nữa, mọi dịch vụ, tiện ích nội khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... đều sẵn có ở xung quanh, cư dân có thể nắm vững thông tin qua phần mềm trên điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Smart home hoàn thiện trải nghiệm sống

An toàn và tiện lợi là những lý do khiến ngày càng nhiều người chọn Đại đô thị Vinhomes Grand Park làm nơi an cư. Không dừng lại ở việc mang tới một thành phố thông minh ưu việt, đáng sống, mỗi căn hộ thông minh tại đây cũng khiến người mua trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, hoàn hảo.

Đơn cử như tại The Beverly - dự án cao tầng cao cấp, hiện đại nhất Vinhomes Grand Park, căn hộ thông minh được tích hợp những tính năng giúp chủ nhân thực sự “làm chủ” các thiết bị gia dụng như TV, hệ thống điều hoà, quạt… tắt mở mà không cần chạm, giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

Trường hợp chủ nhân muốn căn hộ luôn mát mẻ ngay khi bước chân vào có thể được điều khiển thông qua thiết bị di động ở bất kỳ đâu, bất kể thời gian nào.

Căn hộ The Beverly được tích hợp hệ thống thông minh giúp chủ nhân thực sự làm chủ căn nhà của mình.

Hệ thống ánh sáng, đèn điện trong nhà cũng có thể bật tắt tự động với lịch trình được sắp đặt sẵn, hoặc điều khiển từ xa giúp tiết kiệm năng lượng, gia tăng trải nghiệm tiện nghi cho gia chủ.

Đặc biệt, với tính năng an ninh thông minh bên trong căn hộ, cư dân có thể đi làm, đi du lịch, công tác dài ngày mà không cần lo ngại bất cứ điều gì. Cơ chế báo động, cảnh báo khi cửa mở hoặc có sự xâm nhập trái phép sẽ được gửi ngay tới điện thoại của cư dân.

Thông qua việc giám sát an ninh 24/24, các gia đình có trẻ nhỏ hay người già cũng không còn phải lo lắng về sức khoẻ, an toàn khi không ở bên cạnh.

Với smart home, căn hộ thông minh giữa đại đô thị thông minh Vinhomes Grand Park là tiền đề mang tới cho cư dân cuộc sống hoàn hảo, trọn vẹn, đẳng cấp.