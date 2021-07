Căn hộ The Hill tại Phú Quốc đón xu hướng kinh doanh Airbnb toàn cầu

(VTC News) -

Phú Quốc: “Lãnh địa” màu mỡ để phát triển Airbnb

Airbnb - mô hình kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp thế giới thông qua ứng dụng di động, là xu hướng kinh doanh thời thượng gắn với sự bùng nổ của ngành du lịch, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu BĐS. Airbnb từng làm mưa làm gió trong cộng đồng “xê dịch” suốt nhiều năm cho tới khi COVID-19 gõ cửa thế giới. Và cùng với chiến lược vắc xin đang được triển khai trên toàn cầu, du lịch đang dần phục hồi, đồng nghĩa với sự sôi động trở lại của thị trường căn hộ cho thuê.

Thiết kế thời thượng của căn hộ The Hill là lợi thế đáng giá cho hoạt động kinh doanh Airbnb.

Một báo cáo cuối năm 2020 của công ty nghiên cứu BĐS Mashvisor cho thấy, ngành công nghiệp Airbnb đang có dấu hiệu khởi sắc sau tác động của đại dịch. Nhiều thành phố tại Mỹ đã chứng kiến ​​giá thuê ngắn hạn tăng trở lại. Tỷ lệ lấp đầy và doanh thu căn hộ Airbnb từ tháng 3 đến tháng 9/2020 đã được cải thiện đáng kể, chẳng hạn như tại TP Buffalo (bang New York), tỷ lệ này tăng lần lượt là 28% và 81%, TP Philadelphia (bang Pennsylvania) tăng 68% doanh thu,…

Mashvisor cũng đánh giá Airbnb tiếp tục mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư trong năm 2021 bởi những lực đẩy như: gia tăng du lịch trong nước, khả năng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phòng tránh Covid tại cơ sở lưu trú hay xu hướng chọn các khu nhà cho thuê Airbnb để làm việc từ xa… Khách lưu trú thường đặt phòng ở những nơi không gian rộng rãi và khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.

Tại Việt Nam, xu hướng đầu tư BĐS để kinh doanh cho thuê theo mô hình Airbnb ngày một nở rộ, đặc biệt tại những trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc… So với các thị trường truyền thống đã phát triển mô hình lưu trú đa dạng như Đà Nẵng, Hạ Long thì Phú Quốc vẫn còn nhiều dư địa trong lĩnh vực kinh doanh tiềm năng này.

The Hill đem đến các dòng căn hộ như studio, dual key, 1 - 3 phòng ngủ,… được bàn giao nội thất hoàn thiện theo phong cách Santorini.

Chỉ cần làm một khảo sát nhỏ trên website Airbnb Việt Nam, dễ dàng nhận thấy sự thiếu hụt của loại hình căn hộ cho thuê tại Phú Quốc. Nếu Hạ Long, Đà Nẵng có trên 300 lựa chọn lưu trú cho du khách thì thành phố đảo chỉ có 55 căn hộ trong cùng thời điểm khảo sát cuối năm 2021.

Chưa kể, Phú Quốc hiện đang thiếu hụt loại hình căn hộ cao tầng sát biển, trong khi đây lại là sản phẩm được du khách đặc biệt yêu thích khi đi du lịch vì tính linh hoạt, sự cá tính và riêng tư. Phân tích sâu hơn dữ liệu lọc trên nền tảng Airbnb, có thể thấy các cơ sở lưu trú tập trung chủ yếu tại Dương Đông – trung tâm cũ của đảo Ngọc và trống vắng tại trung tâm mới Nam đảo.

Trong bối cảnh thế giới đang dần kiểm soát được đại dịch COVID-19 nhờ “lá chắn vaccine”, sự hồi sinh của ngành du lịch là điều có thể lường trước. Và cơ hội mở ra với hoạt động kinh doanh Airbnb tại đảo Ngọc của Việt Nam sẽ tương tự như câu chuyện đang diễn ra tại Mỹ.

The Hill: Tự tin với bài toán kinh doanh Airbnb

Tại Nam đảo Phú Quốc, một dự án đang được gấp rút triển khai là tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence với các tòa căn hộ cao tầng được ví như biểu tượng vươn cao của thành phố đảo. Phân khu The Hill với 4 tòa cao ốc nằm tại đỉnh đồi, bao quát bờ biển sẽ bổ sung cho Phú Quốc nguồn căn hộ “khủng” để khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú theo những mô hình hiện đại, lấp đầy khoảng trống thị trường.

Sun Grand City Hillside Residence sẽ hấp thụ dòng khách khổng lồ trải nghiệm hệ sinh thái Nam Phú Quốc.

Không chỉ là dự án căn hộ nằm trên đỉnh đồi, hướng biển sở hữu lâu dài hiếm hoi trên thị trường BĐS nói chung và Phú Quốc nói riêng, The Hill còn nằm tại trái tim “thị trấn Địa Trung Hải” – tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng trị giá tỷ đô do Sun Group kiến tạo tại trung tâm Nam đảo. Do vậy, bất cứ du khách nào trải nghiệm hệ thống tiện ích đẳng cấp và đa dạng thuộc hệ sinh thái Nam đảo đều sẽ tìm đến lưu trú tại The Hill bởi sự tiện lợi. Du khách dễ dàng trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, những công trình biểu tượng như tháp đồng hồ Central Village, cầu Hôn, show diễn Vortex hay những dãy phố mua sắm sầm uất tại bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera.

Chị Nguyễn Hà Linh, Top 30 người trẻ nổi bật năm 2016 do Forbes Việt Nam bình chọn, doanh nhân trẻ giàu kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh Airbnb, cho biết, 1 trong 2 lĩnh vực khiến chị tự tin “rót tiền” kinh doanh tại Nam Phú Quốc chính là căn hộ lưu trú ngắn hạn trên nền tảng Airbnb.

Bể bơi vô cực có tầm nhìn tuyệt mỹ nằm tại cao ốc The Hill.

“Khai thác dịch vụ này tại Nam Phú Quốc rất hứa hẹn bởi yếu tố vị trí. Vị trí quyết định sống còn đến việc có thu hút được khách hàng hay không, nhất là phải hút đều quanh năm và hút nhiều đối tượng khác nhau”, chị Linh cho hay.

Riêng với du khách trung niên và cao niên, The Hill là lựa chọn xứng đáng để lưu trú, nghỉ dưỡng an hưởng tuổi già tại vị trí trung tâm của hòn đảo vừa lọt Top 15 đảo nghỉ hưu tốt nhất thế giới, theo bình chọn của International Living. Những bãi biển hoang sơ, khu rừng nguyên sinh và không khí trong lành,… sẽ gia tăng trải nghiệm nghỉ hưu lý tưởng.

Kinh doanh Airbnb tại The Hill là sự lựa chọn giúp chủ nhân “hái ra tiền” ở Phú Quốc.

Còn với chủ sở hữu căn hộ, việc chủ đầu tư Sun Group bàn giao sản phẩm khi đã hoàn thiện nội thất giúp họ rút ngắn thời gian vận hành, kinh doanh dịch vụ Airbnb, đón dòng khách đổ về Phú Quốc mùa cao điểm du lịch cuối năm 2022 khi dịch bệnh bị đẩy lùi. Với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn, Sun Group còn thổi hồn cho thị trấn Địa Trung Hải bằng những sự kiện, lễ hội đẳng cấp quanh năm, tăng sức hút với khách lưu trú.

Tại Phú Quốc, dạng căn hộ cao tầng nằm trên đỉnh đồi, sát biển, sở hữu lâu dài và có thể kinh doanh “hái ra tiền” từ mô hình cho thuê thời thượng này vô cùng hiếm hoi. Và khi du lịch phố đảo tăng trưởng ổn định, xu hướng lưu trú tại căn hộ Airbnb sẽ càng phát triển mạnh.