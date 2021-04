Căn hộ tại TP. HCM bán giá 'sốc' hơn 400 triệu đồng/m2

(VTC News) -

Cuối tháng 3/2021, giới buôn bất động sản siêu sang tại TP.HCM xôn xao về sự xuất hiện của dự án chung cư Grand Marina tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, một trong những trục đường huyết mạch dọc theo sông Sài Gòn, được công bố giá giao dịch thành công 18.000 USD (tương đương 423 triệu đồng) một m2.

Giá chào bán của dòng sản phẩm này trên một số trang mua bán bất động sản có mức khởi điểm 16.000 USD một m2.

Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 40-110 m2, tương đương với mức giá từ 18 - 24 tỷ đồng/căn. Đây được coi là mức giá cao nhất nhì tại TP. HCM hiện nay.

Choáng với giá căn hộ hơn 400 triệu đồng/m2. (Ảnh minh hoạ)

Theo quảng cáo, mức độ sang trọng của dự án được thể hiện qua mật độ xây dựng thấp, chỉ bố trí 10 căn hộ trên một sàn xây dựng và 8 thang máy một tầng, mật độ cây xanh bao quanh dự án đạt 60%, vật liệu xây dựng và nội thất luxury (xa xỉ). Các căn hộ có hướng nhìn không giới hạn với view sông Sài Gòn, view tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam, view đại lộ Võ Văn Kiệt và view lõi trung tâm quận 1.

Điều đáng nói, dù có mức giá cao ngất ngưởng, nhưng đây chưa phải mức giá nhà cao nhất thị trường bất động sản ở TP.HCM hiện nay. Trên các trang về nhà đất, dự án này vẫn đứng sau dự án The Spirit of Saigon khi có mức giá chào lên tới 23.000 USD/m2, tương đương khoảng 500 triệu đồng/m2.

Dự án nằm ngay vị trí vàng là ở khu tứ giác Bến Thành, có 4 mặt tiền là Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành. Đặc biệt, diện tích căn hộ tại The Spirit of Saigon rất lớn, từ 90 - 275 m2. Tính ra, người mua sẽ phải chi từ khoảng 41,5 - gần 157 tỷ đồng để sở hữu 1 căn hộ The Spirit of Saigon.

Tại TP. HCM, trước đó, 2 dự án của Alpha King (Quận 1, TP. HCM) giới thiệu ra thị trường cũng có giá bán "sốc" từ 10.000 - 12.000 USD/m2 (tương đương 235 - 282 triệu đồng/m2).

Theo JLL, tại thị trường TP.HCM, giá bán sơ cấp trung bình đạt 2.468 USD/m2 trong quý I/2021, tương đương gần 57 triệu đồng/m2. Nguồn cung từ phân khúc trung cấp vẫn được đa số người mua ưa chuộng.

Đáng chú ý trong quý này, một dự án tại TP.HCM được mở bán với mức giá dự kiến từ khoảng 16.000 USD/m2 - tương đương khoảng 370 triệu đồng/m2. Theo đại diện JLL thì "đây là mức giá bán cao nhất trên thị trường từ trước tới nay".