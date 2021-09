Căn hộ khu Tây Sài Gòn thu hút người miền Tây

(VTC News) -

Vị trí giao thương kết nối thuận tiện

Sở hữu quỹ đất rộng lớn, lợi thế kết nối giao thương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời… khu Tây TP.HCM là lựa chọn an cư của nhiều nhóm khách hàng. Chị Hoàng Ngọc, quê Trà Vinh, làm tại khu công nghiệp Tân Tạo cho biết đã thuê nhà tại khu Tây hơn 10 năm qua và không có ý định chuyển đi nơi khác. Tương tự, chị Thanh, quê Nam Định cũng quen với nếp sống tại khu Tây Sài Gòn 5-6 năm qua, kể từ những ngày đầu chị đặt chân tới Sài Gòn lập nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều khảo sát cho thấy Tây Sài Gòn cũng là lựa chọn an cư yêu thích của người Tây Nam Bộ. Theo thạc sĩ văn hóa Nguyễn Thành Luân, một số nghiên cứu thứ cấp cho thấy, có 4 lý do cơ bản và quan trọng nhất lý giải cho việc người miền Tây yêu thích và có xu hướng sống tại khu vực phía Tây của TP.HCM, đặc biệt là các quận 7, quận 8, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Thứ nhất, về vị trí, nơi này là "cửa ngõ" kết nối với Tây Nam Bộ, gần nhất với quê hương họ. Lẽ dĩ nhiên, ở càng gần quê thì các dịp lễ Tết, nghỉ hè, hay đơn giản là cuối tuần người gốc miền Tây có thể di chuyển về thăm gia đình dễ dàng.

Hiện nay, đường về miền Tây ngày càng thuận tiện nhờ các dự án giao thông lớn với tổng số vốn hàng chục ngàn tỷ đồng đã và đang được triển khai như: quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cầu Vàm Cống, cầu Mỹ Thuận…

Đặc biệt, theo quy hoạch, sắp tới khu vực Tây Nam Bộ sẽ được đầu tư xây dựng một loạt các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn từ năm 2020 – 2030 như: TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ – Bạc Liêu… giúp kết nối xuyên suốt các tỉnh miền Tây nhanh chóng.

Quận Bình Tân, một trong những nơi lựa chọn ưa thích của người Tây Nam Bộ. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Thứ hai, khu Tây và Tây Nam Sài Gòn cũng là trọng điểm giao thương về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung nhiều điểm kinh doanh sầm uất như Chợ Lớn (quận 6), trung tâm quận 8, quận Bình Tân. Người miền Tây chọn khu vực này làm nơi sinh sống, làm việc và buôn bán một cách tự nhiên.

Thứ ba, về khía cạnh lịch sử văn hóa, có nhiều nghiên cứu ghi chép về khu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé (đoạn qua quận Bình Tân, quận 8 và quận 4 ngày nay). Vào các thế kỷ trước, đây vốn là cửa ngõ giao thương đường thủy đưa hàng hóa từ các tỉnh miền Tây vào đô hội Sài Gòn. Có thời điểm, ghe thuyền của thương lái về kín kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, trở thành điểm buôn bán sầm uất. Trong quá trình giao lưu đó, người miền Tây đến sống, làm việc tại TP.HCM kéo dài đến ngày nay.

Thứ tư, nhu cầu lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phía Tây TP.HCM, nhất là nguồn lao động phổ thông hàng năm lớn. Điều này thu hút nguồn lao động chủ động từ các tỉnh miền Tây đến tìm việc. Gắn liền với đó là quá trình lựa chọn định cư lâu dài của họ để thuận tiện cho việc lao động, học tập.

Sức hút của các dự án bất động sản tại Tây Sài Gòn

Là nơi quy tụ đông đảo cộng đồng cư dân, song khu Tây Sài Gòn còn thiếu những dự án an cư đáp ứng nhu cầu số đông. Như tại quận Bình Tân, một trong những quận đông dân nhất của thành phố với khoảng 800.000 dân, mỗi năm có thêm 28.000 đến 35.000 dân, nhu cầu mua nhà, thuê nhà rất lớn. Anh Hoài Phương, quê Long An cho biết đã lên kế hoạch mua nhà tại khu Tên Lửa (quận Bình Tân) do nơi đây chỉ cách quê anh 30 phút chạy xe. Nhiều bạn bè, người quen của gia đình anh cũng đều sống tại đây.

Theo một số chuyên viên môi giới địa ốc, thị trường bất động sản tại quận Bình Tân cũng từng chứng kiến hiện tượng "khát" dự án nhà ở với mức tài chính từ 3 đến 5 tỷ đồng. Ví dụ, một dự án tại khu Tên Lửa mở bán năm 2019 giá 45 triệu/m2 chỉ công bố hai tháp là bán hết, dù sàn phân phối cho cọc không hoàn lại đã chuyển nhượng chênh 30-100 triệu đồng mỗi căn.

Mới đây, khu căn hộ Moonlight Centre Point ra mắt tại khu vực này cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của đông đảo khách mua, bất chấp bối cảnh thị trường thanh khoản chậm lại do COVID-19. Lý giải về sức mua của dự án, một chuyên gia nhận định, bất động sản khu Tên Lửa có lượng người mua ở thực cao do dân số cơ học đông, hạ tầng kết nối hoàn thiện. Bên cạnh đó, khu vực cũng thu hút lượng lớn khách từ miền Tây sinh sống tại TP.HCM.

Phối cảnh khu căn hộ Moonlight Centre Point. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Theo kế hoạch, tỉnh Long An và TP.HCM sẽ phối hợp đầu tư 7 tuyến đường với tổng kinh phí đầu tư khoảng 24.400 tỷ đồng trong năm 2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm thực hiện. Những tuyến đường này sau khi được mở rộng, nâng cấp lên khoảng 40m, 6 làn xe sẽ đẩy mạnh thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế, góp phần nâng tầm kết nối các tỉnh miền Tây.

Bên cạnh hạ tầng, một loạt dự án đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ chuẩn bị triển khai tại Long An đang hứa hẹn thu hút nguồn nhân lực lao động chất lượng cao trong thời gian tới. Với các lao động tri thức trẻ, chuyên gia… việc lựa chọn nhà ở tại khu vực Tên Lửa, quận Bình Tân sẽ phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt, tận hưởng cuộc sống tại TP.HCM, làm việc tại Long An.

Sân chơi trẻ em rộng rãi ngay khuôn viên dự án Moonlight Centre Point. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Lợi thế an cư và đầu tư tại Moonlight Centre Point

Trong số các dự án đang triển khai tại khu vực, Moonlight Centre Point của Hưng Thịnh Land là lựa chọn ưu tiên của người miền Tây nhờ vị trí gần kề bến xe miền Tây, kết nối nhanh chóng về Tây Nam Bộ qua hệ thống giao thông nghìn tỷ đang được đẩy mạnh.

Dự án tọa lạc tại số 9 Tên Lửa - cung đường sầm uất nhất quận Bình Tân, qua khu Chợ Lớn chỉ 10 phút, đến trung tâm Quận 1 khoảng 20 phút. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển qua các tuyến đường trọng yếu như quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng... đến các dự án giao thông lớn như: tuyến Metro 3A, Metro số 6, Vành đai trong... và nhanh chóng tiếp cận với những tiện ích ngoại khu từ bệnh viện, trường học, siêu thị đến công viên, rạp chiếu phim.

Đơn vị phát triển cũng tạo lập một không gian sống yên bình, đảm bảo an ninh cho cư dân ngay tại đây. Nhiều tiện ích nội khu nổi bật như công viên cây xanh nội khu, hai hồ bơi tại tầng 5, khu BBQ ngoài trời, khu gym, sân thể thao đa năng, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em… Hệ thống shophouse đa dạng dịch vụ cũng giúp cư dân bắt trọn nhịp sống hiện đại 365 ngày.

Không gian tại ban công căn hộ Moonlight Centre Point với thiết kế tối ưu giúp đón khí trời tự nhiên tốt cho sức khoẻ cư dân. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Hiện tại, Moonlight Centre Point giới thiệu block Emerald Moon sở hữu mặt tiền đường Tên Lửa đắt giá cùng chính sách ưu đãi như: chiết khấu lên đến 4%, chiết khấu thanh toán vượt 18%/năm/số ngày vượt, tiến độ thanh toán từ 1% một tháng... Hưng Thịnh Land cũng hợp tác với Ngân hàng VPBank và MB đưa ra chính sách ưu đãi về lãi vay như VPBank cho vay 75% giá trị căn hộ; MB cho vay 80% giá trị căn hộ.