Căn hộ chuẩn Mỹ sắp bàn giao 'gây sốt' phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

Không chỉ thu hút khách hàng mua ở thực, dự án còn được lòng giới đầu tư bởi tiềm năng sinh lời hấp dẫn từ quần thể cao cấp đã hiện hữu nơi đây.

Sẵn sàng chào đón những chủ nhân tinh hoa đầu tiên

Trực tiếp tham quan dự án trong một ngày đầu tháng 8, anh Tuấn Anh không khỏi ngạc nhiên vì tòa căn hộ BMG Hà Nội đã “thành hình” đẹp đẽ, sang trọng chỉ sau thời gian ngắn. Biết tới dự án từ khi mới khởi công, vợ chồng anh đã đặc biệt yêu thích và mong muốn lựa chọn, tuy nhiên theo anh thì: “Với tâm lý “ăn chắc mặc bền” và lo sợ tình trạng một số dự án bán nhà trên giấy nên đến thời điểm này gia đình tôi mới quyết định xuống tiền”.

Giống như vợ chồng anh Tuấn Anh, thời gian qua khi biết được tiến độ của BMG Hà Nội, rất nhiều khách hàng đã đặt mua căn hộ tại đây để sớm có nhà ở ngay khi dự án chính thức bàn giao vào quý 4/2022.

BMG Hà Nội lung linh trong nắng sớm.

Theo đại diện đơn vị phân phối Cen Land, hiện chỉ còn số ít căn hộ chưa có chủ sở hữu nên các khách hàng cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tránh bỏ lỡ những tổ ấm cuối cùng tại đây. Cũng theo thống kê từ đơn vị này, chủ nhân của các căn hộ BMG Hà Nội đa số là các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, các gia đình thành đạt tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng…

Vì vậy, có thể thấy, một cộng đồng tinh hoa đang dần hình thành và sẽ là nơi lý tưởng để cư dân gắn kết và phát triển trong tương lai.

Dự án của chủ đầu tư Cen Invest cũng ghi điểm bởi pháp lý đầy đủ cùng việc một phần dự án được quản lý vận hành bởi Best Western – thương hiệu đẳng cấp đến từ Mỹ. Do đó, các căn hộ tại dự án đều đạt quy chuẩn quốc tế về khí - điện - nước cũng như tuân thủ hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Best Western áp dụng trên toàn cầu.

Tận hưởng không gian sống vẹn toàn

Gần kề sông Hồng, sông Đuống trong lành, cách trung tâm phố cổ chỉ 10 phút chạy xe, BMG Hà Nội được giới chuyên gia cũng như các khách hàng đánh giá cao bởi việc kết hợp hài hòa giữa sống xanh và sống sang.

Đề cao lối sống cân bằng, lành mạnh, chủ đầu tư BMG Hà Nội đã dành nhiều diện tích cho mảng xanh thiên nhiên, với tâm điểm là công viên Ánh Dương rộng hơn 6.000m2 đã mở cửa chào đón cư dân. Hơn 70% diện tích là cây hoa rực rỡ, thực vật tươi tốt, công viên được ví như “lá phổi xanh” giúp thanh lọc không khí và tạo nên sự tươi mát, sinh khí dồi dào cho cả dự án.

Không gian xanh ngút ngàn tại công viên Ánh Dương.

Cùng với đó, cư dân khi chuyển về dự án sẽ được thừa hưởng ngay những tiện ích – dịch vụ sẵn có cùng sự sầm uất của hơn 100 căn shophouse đã đi vào hoạt động với chuỗi nhà hàng, quán café, showroom... nhộn nhịp. Đồng thời, theo ghi nhận, dự án đang mang tới tiềm năng sinh lời vượt trội cho chủ nhân khi giá trị các bất động sản tại đây đã tăng khoảng 30% sau 1 năm.

Một góc “nghỉ dưỡng tại gia” trên tầng thượng khu căn hộ BMG Hà Nội.

Nếu các tiện ích như Business lounge, Sky pool, Golf 3D, Đỗ xe định danh hay các dịch vụ thượng lưu như House keeping, Thư ký riêng… trước đây chỉ có trong những khách sạn, resort hạng sang thì giờ đây khách hàng sẽ có thể trải nghiệm ngay tại căn hộ BMG Hà Nội.

Thêm vào đó, dự án còn thu hút các gia đình trẻ bởi việc sở hữu mô hình căn hộ đa nhiệm (flexi home). Đó là những căn hộ có cơ cấu linh hoạt gồm 2 phòng ngủ và 1 không gian đa năng, có thể thoải mái tùy biến theo nhu cầu, sở thích của chủ nhân và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Được biết, hiện tại để sở hữu căn hộ BMG Hà Nội, các khách hàng, khi chỉ cần đóng trước 15% giá trị căn hộ, đồng thời có thể dễ dàng thu xếp tài chính khi đóng nốt chi phí còn lại với tiến độ linh hoạt theo nhiều đợt.

Hội tụ những giá trị sống đẳng cấp và riêng biệt nên dự án đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Một cộng đồng ưu tú, một tổ ấm trọn vẹn trong quần thể sống xanh đủ đầy đang hình thành và sẵn sàng chờ đón những cư dân tương lai tại BMG Hà Nội.