Căn hộ cao cấp vừa mở bán đã hết sạch, đâu là lý do?

(VTC News) -

Định vị sản phẩm đúng và trúng nhu cầu, đột phá không gian sống độc nhất đang là chìa khoá để mở “kho vàng” đầu tư.

Sức hấp dẫn đặc biệt của căn hộ cao cấp

Mới đây nhất, giám đốc một sàn giao dịch tại TP.HCM tiết lộ, vừa mở bán giỏ hàng dự án căn hộ hạng sang, hơn 80% căn hộ trong quỹ hàng của sàn giao dịch này đã được bán hết chỉ trong một buổi. Nguyên nhân được đưa ra là do thị trường đang “đói” hàng, trong khi khách xếp hàng chờ sẵn nhiều nên không có hàng để bán. Trước đó, CBRE Vietnam cho biết, trong quý 3, TP.HCM có 2 dự án thuộc phân khúc cao cấp mở bán với xấp xỉ 1.600 căn hộ, tỉ lệ tiêu thụ đạt con số khả quan, khoảng 82%.

Sức tiêu thụ mạnh của phân khúc này còn tới từ sự linh hoạt của các chủ đầu tư khi định vị sản phẩm đúng và trúng nhu cầu người ở hơn. Khách hàng cao cấp sẵn sàng di chuyển xa hơn để sống trong những hệ sinh thái được tổ chức đầy đủ, rộng rãi, giàu trải nghiệm, thậm chí hiện đại và được quy hoạch chỉn chu hơn khu vực trung tâm già cỗi.

Hệ sinh thái giàu trải nghiệm là lý do dự án thuộc phân khúc cao cấp luôn thu hút khách hàng.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từng nhìn nhận: "Xu hướng di dân ra các đô thị tích hợp nhiều dịch vụ, tiện ích là tất yếu và sẽ ngày càng phát triển tại Việt Nam. Bởi người dân cần môi trường sống trong lành hơn, cũng như mong muốn được những giá trị sống từ mô hình này mang lại".

Ông Mauricio Umansky, Giám đốc điều hành Công ty BĐS The Agency (Mỹ), nhận định nhu cầu của người mua nhà đã thay đổi trong đại dịch. Bất động sản tại các thành phố lớn vẫn sẽ thu hút người dân, nhưng việc nhắm tới những ngôi nhà có sân chơi với diện tích rộng rãi sẽ phần nào tác động đến nguồn cung và giá cả. Do đó, phân khúc khách mua căn hộ hạng sang giờ đây đặt các yếu tố chất lượng sống nhiều trải nghiệm mới mẻ trong không gian rộng lớn, giàu giá trị hưởng thụ; sự tiện nghi, thông minh và sang trọng lên hàng đầu.

The Beverly - Sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp

Sự ổn định, chắc chắn của kênh đầu tư BĐS đã khiến dòng vốn chảy đều đặn về các dự án suốt thời gian qua. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng là “con gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư. Ông Trần Văn Chinh - CEO Công ty Cổ phần Việt Á Land cho hay: “Sản phẩm có tốt hay không mới quyết định tới khả năng thắng thua của nhà đầu tư khi xuống tiền. Một dự án đáng sống, hệ sinh thái đầy đủ, nơi khách hàng luôn mong được sở hữu là nền móng để khoản đầu tư sinh lời. Đó là lý do vì sao The Beverly ra mắt thị trường được đón nhận nồng nhiệt, tạo ra sóng giao dịch lớn trong lần đầu ra mắt”.

The Beverly nằm ở tâm điểm Vinhomes Grand Park – Đại đô thị theo mô hình nghỉ dưỡng “all in one” hiếm hoi tại phía Đông thành phố. Đây là dự án cao tầng duy nhất đối diện “lá phổi xanh” Đại công viên 36ha, với hồ trung tâm rộng lớn, bãi cái trắng, hàng dừa xanh trải dài gần 1km, vườn cây ánh sáng khổng lồ, chuỗi 15 công viên chủ đề và sát cạnh sông Đồng Nai rộng lớn, thoáng mát… Tất cả mang lại cho The Beverly đặc quyền sống hưởng thụ trọn vẹn, sang trọng, khác biệt.

The Beverly sở hữu tầm nhìn độc bản trực diện Đại công viên 36ha.

Cuộc sống thượng lưu như được nâng tầm khi từ các căn hộ, cư dân sẽ thu trọn tầm mắt những công trình biểu tượng như Đại lộ Ánh sáng, Bến thuyền Manhattan, mang đến trải nghiệm đa dạng, cân bằng, vừa yên bình thư thái vừa sầm uất, phồn hoa hiếm có.

Là dự án nâng cấp và hoàn thiện nhất của Vinhomes Grand Park, The Beverly còn mở ra trải nghiệm sống nghỉ dưỡng vượt trội với chuỗi công viên nội khu mang dáng vóc Beverly Hills nổi tiếng thế giới. Đột phá trong thiết kế với nhiều cao độ khác nhau, các công viên nội khu khiến trải nghiệm tại đây thêm đa chiều, độc đáo. Đặc biệt, The Beverly hưởng thụ đặc quyền nằm cạnh Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam và đại lộ Manhattan thời thượng khiến mọi nhu cầu trong cuộc sống như trong tầm tay.

Sở hữu vị trí kim cương cùng dải sản phẩm cao cấp với nhiều đặc quyền hiếm có, không khó hiểu khi The Beverly được khách hàng và giới đầu tư săn đón ngay khi vừa mở bán.