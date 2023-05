Căn hộ 3 phòng ngủ: Rộng thôi chưa đủ?

Không gian sống thông thoáng phong cách Nhật

Diện tích chung của những căn hộ 3 phòng ngủ thường lớn hơn 80m2 để đảm bảo mỗi không gian không quá chật hẹp, tạo sự thoải mái cho người ở. Tuy nhiên, không phải căn hộ 3 phòng ngủ nào cũng phù hợp cho cả gia đình quây quần bên nhau mỗi ngày, đồng thời vừa đủ để từng thành viên có không gian riêng.

Chị Hoàng Mai Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi gồm 3 thế hệ sống trong căn hộ 3 phòng ngủ tại trung tâm. Dù diện tích 80m2 nhưng thiếu đi sự kết nối với bên ngoài và thiên nhiên nên khá bức bí, nhất là đối với bố mẹ và 2 con nhỏ. Chính vì vậy, mục tiêu của tôi hiện tại chính là tìm thấy một căn hộ khắc phục được những vấn đề trên”.

Theo khảo sát, xu hướng sống đa thế hệ và mong muốn tìm kiếm không gian sống tăng tính kết nối với thiên nhiên như chị Mai Anh đang ngày một tăng cao tại các đô thị lớn, nhất là đối với tầng lớp ưu tú.

Lý giải điều này, các chuyên gia cho biết sự vững vàng về tài chính thúc đẩy nâng cao yêu cầu về chất lượng sống và những giá trị tinh thần khác. Vì thế, những dự án lấy cảm hứng và có tiêu chí xây dựng không gian sống theo phong cách Nhật giành được nhiều cảm tình từ nhóm khách hàng này.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura nối liền không gian sống trong - ngoài, đưa thiên nhiên vào trong mái ấm.

Đi trước đón đầu xu hướng này tại khu Tây Hà Nội, các căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City thỏa mãn toàn diện nhu cầu sống đa thế hệ. Sở hữu không gian linh hoạt, thiết kế thông minh, các căn hộ The Sakura hứa hẹn đem đến trải nghiệm sống thoải mái, cao cấp và tiện nghi nhất dành cho cư dân theo phong cách Nhật Bản.

Không gian bên trong căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura luôn được thiết kế mở, không vách ngăn nhằm tạo sự thông thoáng tuyệt đối và nâng cao tính tiện lợi trong quá trình sinh hoạt. Trong đó, những căn hộ có diện tích lớn hơn 100m2 thiết kế các khu vực chung - riêng một cách hợp lý, đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn gia tăng độ gắn kết giữa các thành viên.

Đặc biệt, với thiết kế cửa sổ lớn, ban công rộng, căn 3 phòng ngủ The Sakura gần như xóa mờ ranh giới trong – ngoài căn hộ, đem đến cuộc sống ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Thêm vào đó, toàn bộ các căn 3 phòng ngủ đều được ưu ái sắp xếp tại các vị trí góc, mở ra tầm view thoáng rộng và bao quát cảnh quan xung quanh, mở ra một không gian khoáng đạt, đầy năng lượng cho cả gia đình.

“Nới rộng” không gian sống bằng hệ thống tiện ích đẳng cấp bậc nhất

Lựa chọn Vinhomes Smart City, cư dân mọi lứa tuổi tại The Sakura được thừa hưởng những đặc quyền riêng của dự án đáng sống bậc nhất khu Tây Thủ đô với hàng loạt những tiện ích đẳng cấp chỉ có tại “thành phố quốc tế” này.

Ngay nội khu, The Sakura “sẵn có” công viên được thiết kế như vườn Nhật ngay dưới thềm nhà. Trong đó nổi bật nhất là những công trình cảnh quan tái hiện sinh động nước Nhật thu nhỏ như hồ Nikko, cầu Nhật Hoa, đường dạo tơ tằm Kimono, cầu đi bộ Hinoki, thung lũng hoa Hokkaido…

Với thiết kế theo tinh thần Nhật Bản, đây sẽ là nơi những thói quen, sở thích của mỗi thành viên như vui chơi, trò chuyện, rèn luyện sức khỏe, giải trí… được thỏa mãn.

Công viên nội khu The Sakura đậm chất Nhật đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối các thành viên.

Đặc biệt, nếp sống tam đại đồng đường được phát huy cao nhất tại The Sakura. Theo đó, ông bà tìm thấy niềm vui tuổi già trọn vẹn. Không chỉ được con cái chăm sóc, được dành sự quan tâm cho các cháu, ông bà còn có thêm những người bạn cao niên để bầu bạn, tâm sự. Cuộc sống đa thế hệ cũng là bí quyết sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật. Niềm hạnh phúc của ông bà đem lại sự hài lòng cho bố mẹ và sự giáo dục tốt nhất cho các cháu.

Cư dân The Sakura đa thế hệ còn được tận hưởng trọn vẹn tiện ích chung đẳng cấp hàng đầu tại Vinhomes Smart City như bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, trung tâm thương mại Vincom… phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Bộ 3 công viên liên hoàn tại Vinhomes Smart City theo chủ đề thể thao, thiền thư giãn và giải trí đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi.

Cùng với đó, môi trường sống xanh tại Vinhomes Smart City được xây dựng bền vững với hệ thống 3 công viên liên hoàn Central Park, Sporita Park, Zen Park rộng hơn 16ha và hệ thống giao thông xanh gồm xe buýt điện VinBus, taxi điện GSM. Đặc biệt, The Sakura kết nối trực tiếp với công viên trung tâm bằng cầu Hinoki, tạo cảm hứng để cư dân The Sakura tăng cường dạo bộ để đến các khu vui chơi giải trí trong lòng Vinhomes Smart City.

“Mới chỉ hơn 1 tháng chuyển về The Sakura, tôi nhận ra những thay đổi tích cực của mỗi thành viên. Bố mẹ tôi vui vẻ hơn vì có thêm những người bạn già cùng trò chuyện và tập dưỡng sinh mỗi sáng chiều. Cậu con trai có môi trường thiên nhiên để vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Bản thân vợ chồng tôi cũng rất an tâm vì cộng đồng văn minh và an ninh đảm bảo”, anh Thanh (chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Với phong cách sống chuẩn Nhật được kiến tạo dựa trên sự thấu hiểu, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura là lựa chọn lý tưởng để phát huy những giá trị tuyệt vời của lối sống đa thế hệ tại khu Tây Hà Nội.

Bảo Anh