Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công

(VTC News) -

Reuters dẫn thông tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vào sáng 18/10 (giờ địa phương), 2 máy bay không người lái (UAV) tự sát đã lao đến căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, chúng đã bị bắn hạ trước khi có thể tiếp cận mục tiêu.

Các quan chức từ chối đưa ra nhận định về nguồn gốc UAV. Họ nói rằng điều này xảy ra khi Washington đang nâng cao cảnh giác về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang do xung đột Israel - Hamas.

Căn cứ không quân Al-Asad. (Ảnh: AP)

Căn cứ không quân Al-Asad là một trong những căn cứ chủ chốt của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu. Sau khi IS bị đánh bại, Mỹ vẫn duy trì hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn phiến quân trỗi dậy.

Các cơ sở và căn cứ của quân đội Mỹ tại Iraq từng nhiều lần bị tập kích những năm qua. Mỹ cáo buộc lực lượng dân quân thân Iran đứng sau các vụ tấn công này và nhiều lần không kích đáp trả.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi một cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Ahli ở Dải Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng.

Bệnh viện Al-Ahli, nơi trú ẩn cho hàng nghìn người sơ tán, bị tập kích hôm 17/10. Giới chức Hamas cho biết ít nhất 500 người đã thiệt mạng và cáo buộc các cuộc không kích của Israel là nguyên nhân gây ra vụ việc thảm khốc này.

Israel phủ nhận mọi liên quan, đồng thời cho rằng vụ tấn công bệnh viện là do nhóm Jihad Hồi giáo Palestine phóng tên lửa thất bại.

“Chúng tôi không tấn công bệnh viện. Thông tin tình báo mà chúng tôi có cho thấy đó là một vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Hồi giáo Jihad. Chúng tôi không cố ý tấn công bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào và chắc chắn không phải bệnh viện”, Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho hay.

"Toàn thế giới nên biết rằng chính những kẻ khủng bố tàn bạo ở Gaza đã tấn công bệnh viện, không phải Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định.

Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo Jihad bác bỏ cáo buộc, nói rằng những thông tin của Israel là "dối trá".

Bệnh viện Al-Ahli chìm trong biển lửa sau vụ tấn công. (Ảnh: Times of Israel)

Quân đội Israel không kích Dải Gaza từ 7/10 để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas cùng ngày trước đó. Tính đến ngày 17/10, giao tranh giữa hai bên đã khiến khoảng 4.400 người thiệt mạng, ít nhất 16.000 người bị thương.

Dải Gaza, nơi khoảng 2,3 triệu người Palestine sinh sống và phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài, đã bị Israel bao vây trong hơn một tuần, cắt nguồn cung điện, nước và nhiên liệu.

Israel ngày 13/10 yêu cầu hơn một triệu người dân ở miền bắc Dải Gaza sơ tán về phía nam, trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên bộ vào khu vực.