Cận cảnh xe chuyên dụng của quân sự phun tiêu độc phố cổ Hội An

Từ 8h đến 10h, 32 quân nhân cùng 6 xe chuyên dụng của quân sự triển khai phun hóa chất khử trùng ở khu vực khối phố An Hội, khu phố cổ Hội An (phường Minh An); chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong) và Bệnh viện Đa khoa Hội An.