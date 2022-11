Ông Nguyễn Đức Long (ở đường Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh) cho biết, trước kia khi trung tâm thương mại Him Lam còn hoạt động thì vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, mấy năm nay nơi đây đây đóng cửa khiến cỏ dại mọc um tùm, những cây chết khô thì chất đống trong khuôn viên. "Mỗi khi có mưa to gió lớn, ngói lợp, cửa kính của trung tâm rơi vỡ loảng xoảng. Phía bên trong những tòa nhà bị ẩm mốc, rêu xanh theo thời gian, tạo cảm giác rợn người. Việc bỏ không tạo điều kiện cho muỗi, ruồi và côn trùng sinh sống. Nay đang là mùa dịch sốt xuất huyết nên để những bãi cỏ như vậy rất nguy hiểm", ông Long than phiền.