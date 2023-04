Cận cảnh quy trình của nhà sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam

(VTC News) -

Từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch

Tự hào là đơn vị đặt viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch tại Việt Nam, kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên đến nay, TH đã trở thành nhà cung cấp sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, chiếm 45% thị phần phân khúc sữa tươi.

Để cho ra đời dòng sữa mang thương hiệu TH true MILK được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 8 năm liên tiếp, Tập đoàn TH áp dụng công nghệ đầu cuối thế giới, chu trình khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”.

Chu trình ấy bắt đầu từ thức ăn thô xanh - thứ không thể thay thế đối với chăn nuôi bò sữa. TH đã ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn lọc giống cây, cho ra thực đơn của các “cô bò sữa" là cỏ Mulanto II; Ghi nê Mombasa, Cao lương (sorghum); Ngô, Hướng dương… tạo nguồn thức ăn thô xanh, ủ chua với 12-16 món ăn “khoái khẩu” cho bò sữa.

Công nghệ tin học và tự động hóa trong sản xuất thức ăn thô xanh cho bò từ khâu làm đất, bón phân, chăm sóc và thu hoạch cũng được TH áp dụng.

Bò sữa tại trang trại TH chủ yếu là bò cao sản thuần chủng HF, được nhập khẩu từ các nước có nguồn giống tốt, cho năng suất sữa cao, chất lượng như New Zealand, Mỹ…

Điểm nhấn trong chuỗi sản xuất khép kín là khâu vắt sữa và bảo quản sữa nguyên liệu được khép kín hoàn toàn. Bò được tắm sạch và làm mát trước khi vắt sữa.

Sữa bò lưu chuyển bên trong đường ống kín không tiếp xúc với môi trường bên ngoài rồi qua hệ thống lọc trước khi được làm lạnh ở nhiệt độ 2-4 độ C, sau đó được chuyển đến bồn chứa tổng trước khi vận chuyển đến nhà máy chế biến. Sữa tươi nguyên liệu được thu hoạch và xử lý mà không tiếp xúc với không khí dù chỉ một giây.

Có thể thấy, trong từng khâu nhỏ của quy trình sản xuất dòng sữa tươi sạch TH true MILK đều áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới.

Những hệ thống quản trị sản xuất được đưa vào vận hành tại TH có thể kể đến: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Hệ thống phần mềm kiểm soát phối trộn, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

Năm 2020, Trang trại TH được Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận là “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”, tổng đàn bò quản lý và khai thác sữa tiệm cận 70.000 con, sản lượng sữa tươi bình quân cung ứng cho thị trường của mỗi cô bò tại trang trại TH đạt mức 34 lít mỗi ngày, tương đương hơn 10.000 lít mỗi chu kỳ, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Viết tiếp hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng"

Tiếp nối thành công của sản phẩm TH true MILK, Tập đoàn TH kiên định trên hành trình chinh phục khát vọng “Vì hạnh phúc đích thực", “Vì sức khoẻ cộng đồng" khi liên tục cho ra đời nhiều dòng sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khoẻ.

Năm 2020, để phục vụ nhu cầu tìm kiếm sản phẩm sữa dinh dưỡng phù hợp cho người bất dung nạp lactose, người cần tăng cường canxi, hay người đang áp dụng chế độ ăn giảm chất béo nhằm giữ gìn, cải thiện vóc dáng,… TH đã tiên phong cho ra mắt sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK HILO – giàu canxi, ít béo, không lactose.

Vượt trội so với khái niệm “HILO” truyền thống, những cải tiến của sản phẩm HILO đầu tiên có mặt tại Việt Nam của Tập đoàn TH đã giúp dòng sản phẩm này trở thành một giải pháp dinh dưỡng tối ưu, phù hợp cho mọi lứa tuổi của nhiều gia đình.

Sản phẩm TH true MILK HILO hiện đang triển khai chương trình khuyến mãi mua 8 tặng 1, áp dụng tại các cửa hàng TH true mart, các siêu thị, tạp hóa có triển khai chương trình trên toàn quốc.

Giữ nguyên những “tinh hoa" của một sản phẩm sữa HILO khi giảm 60% hàm lượng béo, tăng 70% hàm lượng canxi so với phần lớn các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nguyên chất khác và hoàn toàn không bổ sung đường.

Điểm đặc biệt của TH true MILK HILO là sản phẩm sử dụng nguồn canxi sữa cao cấp dễ hấp thụ, cùng các khoáng chất thiết yếu có sẵn trong sữa tươi như phốt pho, magiê, kẽm…, giúp hình thành và phát triển hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa các bệnh về xương như còi xương ở trẻ nhỏ hoặc loãng xương ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, TH true MILK HILO cũng giải quyết một khó khăn của một bộ phận những người có hội chứng bất dung nạp lactose. Ở những người bất dung nạp lactose, khi tiêu thụ những thức uống hay thực phẩm được làm từ sữa, ruột non sẽ không thể tiêu hóa hoàn toàn lactose, khiến người có hội chứng này gặp phải các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, đầy hơi.

Sử dụng nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch từ trang trại đạt kỷ lục thể giới của TH được xử lý bằng công nghệ chế biến đặc biệt giúp phân tách hàm lượng lactose, TH true MILK HILO chính là giải pháp hoàn hảo để người bất dung nạp lactose cũng có thể thưởng thức sản phẩm sữa với nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà không lo gặp các vấn đề về tiêu hóa.

Tự hào là sản phẩm sữa tươi sạch giàu canxi - ít béo - không lactose đầu tiên tại Việt Nam, đến nay, TH true MILK HILO đã góp phần khẳng định vị thế của Tập đoàn TH là một “chuyên gia dinh dưỡng" khi phù hợp cho nhiều độ tuổi và nhu cầu sử dụng, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn là sản phẩm phù hợp để bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình.

Bảo Anh