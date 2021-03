Bò tót Đông Nam Á (tên khoa học là Bos gaurus laosiensis) là một phân loài của loài bò tót được ghi nhận ở vùng Đông Nam Á. Đây là phân loài bò tót có tầm vóc to lớn nhất, một con đực to có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn trong đó, loài bò tót ở Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới.