Cận cảnh nhà máy đạm Hà Bắc, 1 trong 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc, thì khoản lỗ lũy kế trong 5 năm qua của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu do giá nguyên, nhiên liệu đầu vào là than tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010, chi phí tài chính tăng 2,33 lần so với tính toán của dự án đầu tư.