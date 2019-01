Cận cảnh ngày đầu tiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và 6 bị cáo

Ngày 8/1, TAND thành phố Hòa Bình mở lại phiên sơ thẩm xét xử 7 người liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận thiệt mạng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Từ sáng sớm, nhiều phóng viên của các cơ quan báo,đài đã có mặt tại tòa. An ninh phiên toà được thắt chặt. Người dân vào dự phiên toà không được dùng điện thoại, quay phim ghi hình.

Các phóng viên đến dự phải đăng ký và được cấp thẻ. Thẻ này chỉ được ở phòng báo chí, không được vào khu vực xử án.

Một số hình ảnh tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình sáng 8/1:

Lực lượng công an đảm bảo an ninh phiên tòa.

Theo thông báo xét xử, 2 bị cáo Hoàng Công Lương và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) hầu tòa về tội Vô ý làm chết người.

5 bị cáo còn lại bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trương Quý Dương (cựu Giám đốc bệnh viện), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Thiên Sơn), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư).

Vụ án từng được xét xử vào giữa năm 2018 song sau khoảng 20 ngày làm việc, TAND thành phố Hòa Bình tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

So với cáo trạng trước đó, tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương đã được thay đổi từ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Vô ý làm chết người”. Bên cạnh đó, có thêm 4 bị can đã bị khởi tố, truy tố so với phiên tòa sơ thẩm trước đó.