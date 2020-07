Cận cảnh chốt phong tỏa khối phố có 3 người nghi nhiễm COVID-19 ở Hội An

Từ 22h ngày 29/7, chính quyền TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lập 4 chốt kiểm soát và tổ chức phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An - nơi đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.