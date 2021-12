Cận cảnh cây cầu mỗi mét trị giá gần 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Sự vênh nhau giữa tổng mức đầu tư so với dự toán công trình được duyệt được đại diện BQLDA giải thích là do trước đó chưa khảo sát hết hạ tầng, vị trí thi công dự án có nhiều đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật. Khi thi công thực tế, đơn vị thấy nhiều hạng mục không cần đến nên đã bỏ qua. Dự án cầu Yên Hoà mới có rất nhiều hạng mục như xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng đường và chiếu sáng kiến trúc, hoàn trả phần tường chắn, ốp mái ta luy bờ sông Tô Lịch do phải đào hố móng…