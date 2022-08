Cán bộ trại giam mang súng AK đi cướp tiệm vàng ở Huế khai gì?

(VTC News) -

Sau khi bắt giữ Ngô Văn Quốc (38 tuổi, đại úy công an đang công tác tại một trại giam của Bộ Công an đóng tại Thừa Thiên - Huế và là nghi phạm dùng súng AK cướp 2 tiệm vàng ở chợ Đông Bà TP Huế trưa 31/7) thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy lời khai ban đầu của người này.

Theo đó, sau 4 ngày bị bắt giữ, Quốc khai do bức xúc trong công việc, nghi phạm mang theo súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ án.

Thời điểm gây án, Quốc đang là đại uý công an và công tác tại một trại giam đóng tại Thừa Thiên - Huế.

Theo trình tự tố tụng, nghi phạm sẽ bị tạm giữ hình sự trong vòng 9 ngày để điều tra làm rõ vụ việc và khởi tố theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng đang thực hiện giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK mà Quốc sử dụng gây án. Việc trưng cầu giám định về ma túy, tâm thần đối với nghi phạm Ngô Văn Quốc được thực hiện theo quy định. Việc giám định việc dự kiến kéo dài khoảng gần 2 tháng.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 ngày 31/7, nghi phạm Ngô Văn Quốc mặc quần áo công an, đeo hàm đại uý, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác, trực tiếp tiếp cận nghi phạm, trò chuyện và thuyết phục.

Tuy nhiên, đối tượng muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại tá Sơn đã gặp, động viên, thuyết phục, nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

Sáng 3/8, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang tiến hành các bước điều tra chứ chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nguyên cán bộ Trại giam Bình Điền xả súng cướp tiệm vàng.

Giải thích về điều này, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, cho biết quy trình phải làm chặt chẽ, củng cố hồ sơ, thu thập đầy đủ tang chứng, vật chứng. Đồng thời tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984; ngụ tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), nguyên đại úy công an đang tại một trại giam của Bộ Công an đóng tại Thừa Thiên - Huế.