Cán bộ mua bán trái phép chất ma túy bị tước danh hiệu Công an nhân dân

(VTC News) -

Sáng 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân (Hải Phòng).

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 0h30 ngày 1/9, Công an quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra bắt giữ Hoàng Xuân Vũ (SN 1991, trú tại phường An Biên (quận Lê Chân) và Lê Danh Hoàng (SN 1997, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ của Hoàng Xuân Vũ 198,36g ma túy loại MDMA; thu giữ của Lê Danh Hoàng 3,29g ma túy loại Ketamine, 12,45g ma túy loại MDMA.

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ, Lê Danh Hoàng.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Hải Long (SN 1988, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân) là cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân, đã chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua số ma túy trên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Long để phục vụ công tác điều tra.