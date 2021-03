Cán bộ liên tục 'dính chàm', Tổng cục Thuế cảnh báo toàn ngành

(VTC News) -

Các sai phạm dẫn đến nhiều cán bộ thuế bị khởi tố, bắt giam được xác định chủ yếu do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được nhà nước giao đất...

Do đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu ngành thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý. Các cục thuế địa phương phải rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế Bình Dương, Bình Thuận tạm đình chỉ công tác đối với công chức đang bị khởi tố bị can để phục vụ quá trình điều tra, khởi tố vụ án.

Cục Thuế Bình Dương, Bình Thuận cần rà soát các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến vụ án đã bị khởi tố liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thuế, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án.

Nguyễn Thái Thanh, phó phòng; Lê Văn Trang - Nguyên Cục trưởng, Võ Thanh Bình - nguyên Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến chính sách tài chính đất đai.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người là: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật hình sự 2015. Nhóm cán bộ trên liên quan việc tính tiền sử dụng đất khu "đất vàng" 43ha tại Thành phố mới Bình Dương do Tổng Công ty 3/2 quản lý, nay thuộc về sự quản lý của tư nhân.

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều cán bộ TP Phan Thiết.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết; Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang – cán bộ Chi cục thuế TP Phan Thiết.