Cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy mất một thời gian rất lơ là và à ơi

Tham gia câu hỏi trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trong và ngoài nước với các cơ quan quản lý liên quan để quy chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) được tổ chức, ông Lê Hữu Lâm (đại diện Tập đoàn VinGroup) cho biết, hiện nay trong công tác thẩm duyệt nghiệm thu đối với công trình cải tạo nhỏ lẻ tại các dự án chưa được xác định rõ tại các quy định PCCC.

“Nghị định 136 năm 2020 có những quy định chưa rõ ràng”

Tiêu chuẩn nói chung chung dẫn tới mỗi một địa phương đưa ra hướng dẫn và thẩm duyệt nghiệm thu công trình, yêu cầu sẽ khác nhau. Người dân thực hiện sẽ mất rất nhiều thời gian, phức tạp, khiến người dân doanh nghiệp chịu nhiều chi phí, khó khăn không hề nhỏ.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Ông Lê Hữu Lâm mong muốn các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn chi tiết, đặc biệt đưa ra quy định mới, cụ thể hóa các quy định, giải pháp để người dân, cơ quan hành pháp hiểu và thực hiện dễ dàng trên thực tế.

Về nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - thừa nhận: “Nghị định 136 năm 2020 đúng là đưa ra quy định chưa rõ ràng. Nội dung này chúng tôi đã góp ý và đưa vào nội dung chỉnh sửa, hiện nay đang xin ý kiến các bộ ngành và trình Chính phủ. Dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ được thông qua và công bố rộng rãi”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Bộ Công an đang xin ý kiến và trình những nội dung sửa đổi trong Nghị định 136/2020 theo hướng giảm bớt giấy tờ phải nộp. Trước đây phải nộp rất nhiều hồ sơ, giấy phê duyệt cũ, giấy kiểm định phương tiện, hồ sơ hoàn công… Sắp tới, những giấy tờ nào do cơ quan công an đã cấp thì không phải nộp lại nữa.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, áp dụng phương pháp công nghệ để người dân và doanh nghiệp không nhất thiết phải đến trực tiếp gặp cán bộ mà hoàn toàn có thể thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Các đại biểu tham gia đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trong và ngoài nước.

“Hiện tại các thủ tục PCCC đều nộp trên môi trường trực tuyến. Không hề có khâu nào để cán bộ xuống làm việc trực tiếp để gây khó dễ cho người dân. Nếu cá nhân hay cán bộ nào nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp, đề nghị báo ngay đến Giám đốc công an địa phương gần nhất hoặc có thể báo tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để chúng tôi xử lý ngay lập tức. Chúng tôi không cho phép những việc làm này xảy ra.

Có chỗ nào chưa hiểu trên thực tế, người dân, doanh nghiệp gửi công văn yêu cầu, đơn vị quản lý gần nhất sẽ cử cán bộ xuống trực tiếp trao đổi hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường phân cấp xuống công an địa phương, cụ thể, hiện nay theo thẩm quyền Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đang thẩm duyệt 100 công trình, tới đây chỉ thẩm duyệt 40 công trình… tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp”, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

“Có một thời gian cơ quan quản lý kiểm tra PCCC lơ là và à ơi”

Liên quan đến có ý kiến cho rằng, các quy định PCCC hiện nay quá khó thực hiện, có ý kiến cho rằng “khó như lên trời”, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, nhiều chủ đầu tư khi xây dựng công trình thuộc dự án mới chưa quan tâm, thậm chí ỉ lại cho đơn vị tư vấn, trong khi thẩm duyệt về PCCC không chỉ là hệ thống phòng cháy chữa cháy mà còn rất nhiều thứ quan trọng khác như thẩm duyệt về kết cấu công trình, thiết kế công trình hay công trình thoát nạn,…

“Bản chất đơn vị tư vấn sẽ không nắm hết được, vì vậy thiếu rồi sai, khi thẩm duyệt phải chỉnh sửa, vòng đi vòng lại mới xong khiến đơn vị quản lý mang tiếng oan là thủ tục rườm rà hay gây khó dễ. Các chủ đầu tư nên trực tiếp làm, nếu ủy quyền cho đơn vị tư vấn cần giám sát kỹ", ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Nói về những nội dung đang được sửa đổi tại quy chuẩn 06, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện nay Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng, sửa những nội dung có thể sửa, có những nội dung rất khó để sửa vì liên quan đến mức độ an toàn của người dân.

Chia sẻ về những ý kiến cho rằng quy chuẩn PCCC mới rất khó thực hiện, thậm chí là không thể thực hiện, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: “Tất cả các quy chuẩn PCCC này đã có từ trước, nhưng có một thời gian, chúng tôi lơ là một chút, các địa phương trải thảm đỏ, chủ đầu tư được ưu ái nên bây giờ kiểm tra chặt hơn. Nếu ngày xưa cơ quan kiểm tra à ơi, bây giờ phải kiểm tra chặt theo quy định vì chính cán bộ thẩm duyệt có thể sẽ bị xử lý nếu hậu kiểm phát hiện”.

Văn Ngân (VOV.VN)