Campuchia cho học sinh cả nước nghỉ học gần 1 tháng để tổ chức SEA Games 32

(VTC News) -

Học sinh Campuchia được nghỉ học trong giai đoạn tháng 4, tháng 5. Đây là khoảng thời gian đất nước chùa tháp đăng cai SEA Games 32 - lần đầu tiên đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Campuchia.

Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục công lập của Campuchia được nghỉ lễ từ ngày 20/4 đến hết ngày 18/5. Các cơ sở giáo dục mầm non và dịch vụ giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông dân lập đóng cửa từ ngày 20/4/2023 đến ngày 18/5/2023 nếu điều kiện cho phép. Các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục nghỉ học từ ngày 20/4 đến ngày 18/5.

Quyết định trên được đưa ra với mục đích phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời huy động thêm nhân lực hỗ trợ sự kiện SEA Games 32.

SEA Games 32 sẽ khai mạc vào đầu tháng 5.

SEA Games 32 diễn ra chính thức từ ngày 5/5 đến 17/5, nhưng một số môn thi diễn ra trước ngày khai mạc. Các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á cũng có mặt tại Campuchia từ tháng 4 để chuẩn bị thi đấu.

Tuần trước, chủ nhà Campuchia chốt danh sách 37 môn thi đấu ở SEA Games 32, nhiều hơn một môn so với danh sách dự kiến. Môn thể thao được đưa vào cuối cùng là Bokator - môn võ truyền thống của Campuchia, được đưa vào chương trình thi đấu nhằm quảng bá cho chủ nhà.

Bokator cũng là một trong ba môn truyền thống của Campuchia ở SEA Games lần này. Hai môn còn lại là Kun Khmer và Cờ Ok Chaktrong (Cờ ốc). Môn Kun Khmer từng xảy ra tranh chấp về tên gọi với Muay Thai của Thái Lan.

Lễ xin lửa và rước đuốc cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) vừa diễn ra tại Hà Nội sáng nay (24/3). Đây là hoạt động thường niên với mục đích hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Tham dự buổi lễ rước đuốc SEA Games 32 được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Campuchia vào sáng 24/3, có ông Hor Sarun - Quốc Vụ khanh kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games 32; bà Chea Kim Tha - Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; các Đại sứ, Tham tán Đại sứ quán Đông Nam Á tại Việt Nam cùng 300 VĐV và sinh viên.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt trong lễ rước đuốc sáng 24/3. (Ảnh: Bùi Lượng)

Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ với sự nhiệt thành cao nhất cho thành công của SEA Games 32 mà Campuchia lần đầu đăng cai.

Ngày 25/3, ngọn đuốc sẽ rời Việt Nam để đến với Manila, Philippines. Sau đó, ngọn đuốc sẽ lần lượt đi qua các địa điểm Bandar Seri Begawan (Bruneu), Jakarta (Indonesia), Dili (Timor Leste), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yangon và Naypyidaw (Myanmar) và điểm đến cuối cùng là Viêng Chăn (Lào) vào ngày 25.4.

Giang Nguyễn