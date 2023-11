Camera hành trình 70mai A810 cập nhật 4G giám sát đỗ xe từ xa qua smartphone

(VTC News) -

Trong bối cảnh cuộc sống con người càng đòi hỏi ứng dụng nhiều tiện ích, xu hướng công nghệ 4G trên camera hành trình giám sát từ xa là tất yếu. Mới đây thương hiệu camera hành trình nổi tiếng 70mai đã chính thức cập nhật tính năng 4G thông minh trên mẫu camera 70mai A810. Tính năng này giúp người dùng bắt kịp với xu hướng, trải nghiệm công nghệ hiện đại, giúp giám sát đỗ xe từ xa thông minh hơn.

Giám sát đỗ xe từ xa online 4G đang thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực vận tải và quản lý xe hơi. Với tính năng này, người dùng có thể tối ưu hóa lộ trình, cải thiện an toàn và giám sát, quản lý đội xe từ xa một cách hiệu quả hơn.

Tính năng 4G giám sát đỗ xe từ xa thông minh trên 70mai A810

70mai A810 không chỉ ghi hình 4K siêu nét nhờ cảm biến hình ảnh Sony Starvis 2 IMX678 mới nhất, mà còn sở hữu nhiều tính năng hiện đại. Trong đó, tính năng 4G giám sát đỗ xe từ xa đang được đánh giá rất cao. 70mai A810 cập nhật tính năng 4G thông qua phụ kiện UP04. Đây được xem như một bước tiến vượt bậc so với thế hệ camera trước.

Thông qua ứng dụng 70mai, tính năng 4G trên mẫu camera hành trình ô tô 70mai A810 giúp người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời như:

Cảnh báo trực tuyến: Kiểm tra từ xa qua điện thoại. Trong quá trình đỗ xe, bất cứ khi nào có va chạm hoặc sự cố đáng ngờ xuất hiện, 70mai A810 sẽ gửi cho bạn một cảnh báo ngay lập tức và bạn có thể kiểm tra những gì đang diễn ra phía trước xe. Với tính năng hàng rào cảnh báo trên bản đồ, camera còn giúp cảnh báo khi xe di chuyển ra khỏi khu vực đã được thiết lập từ trước.

Thực hiện giám sát từ xa 4G: với kết nối 4G và GPS giúp chủ xe nắm bắt rõ các thông tin từ vị trí, tốc độ, hướng di chuyển của xe. Camera hành trình trực tuyến, phát video trực tiếp từ xa giúp chủ xe nắm được mọi sự kiện xảy ra phía trước khi đỗ xe.

70mai A810 - Giám sát đỗ xe từ xa thông minh. (Ảnh: 70mai Việt Nam)

Định vị vị trí xe theo thời gian thực: Dữ liệu được ghi lại theo thời gian thực, GPS tích hợp có thể thông báo vị trí ô tô của bạn và cung cấp điều hướng đi bộ qua ứng dụng 70mai. Theo dõi lộ trình lái xe theo thời gian thực từ xa, được thông báo về vị trí chính xác xe của bạn khi người khác đang lái nó.

70mai A810 - Định vị vị trí xe theo thời gian thực. (Ảnh: 70mai Việt Nam)

Hướng dẫn kết nối 4G cho 70mai A810

Sau khi lắp đặt bộ 70mai Hardwire Kit 4G và kết nối với camera 70mai A810 qua cáp USB Type C to C trong bộ thiết bị, bạn tiến hành Update Firmware cho camera và liên kết bộ 4G.

Đầu tiên, mở ứng dụng 70mai, tìm thẻ camera hành trình và click vào biểu tượng menu 3 gạch ngang. Sau đó, bạn thực hiện theo các bước như sau:

1. Nếu có sẵn bản cập nhật phần mềm điều khiển, một chấm đỏ nhỏ sẽ hiển thị gần “Bản cập nhật phần mềm điều khiển”. Chạm vào để vào trang tải xuống.

2. Tải xuống phiên bản phần mềm điều khiển mới theo hướng dẫn trên màn hình. Đảm bảo điện thoại của bạn kết nối với Internet trong quá trình tải xuống.

3. Sau khi tải xong, quay lại thẻ camera hành trình và vào trang chủ camera hành trình.

4.Trong trang chủ camera hành trình, sẽ hiển thị lời nhắc “Phát hiện gói cập nhật hiện có. Đẩy nó vào camera hành trình?”. Chạm vào “Đẩy” và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cập nhật.

5. Sau khi hoàn thành cập nhật, camera hành trình sẽ tự động khởi động lại và sau đó bạn có thể sử dụng với phiên bản phần mềm điều khiển mới nhất.

*Lưu ý: Cần phải kết nối camera hành trình với nguồn điện bên ngoài trong quá trình cập nhật.

6. Sau quá trình Update hoàn tất, trên ứng dụng 70mai, chọn “Add 4G” và chọn tiếp tục ở các bước tiếp theo đến khi có thông báo “Hoàn tất”.

7. Trên module 70mai Hardwire Kit 4G sẽ hiện đèn màu xanh lá sau khi hoàn thành hết các bước liên kết. Trên ứng dụng 70mai lúc này đã hiện đầy đủ các chức năng “Giám sát từ xa”, “Vị trí xe” và bạn đã có thể bắt đầu kiểm soát.

Bên cạnh tính năng 4G, điểm nổi bật nhất trên camera 70mai A810 là khả năng ghi hình 4K HDR siêu nét. 70mai A810 còn hỗ trợ ghi hình 2 kênh với tùy chọn lắp camera ghi hình trước + sau (4K HDR + 1080P HDR) hoặc ghi hình trước + trong (4K HDR + 1080P IR) để có phạm vi phủ sóng rộng hơn và bảo vệ an toàn tốt hơn.

Để bảo vệ an toàn tối đa cho chủ xe, A810 còn được tích hợp thêm các tính năng hiện đại khác như: GPS giúp theo dõi dữ liệu chuyến đi theo thời gian thực; phát hiện chuyển động AI giúp bảo vệ xe tối đa tại bãi đỗ xe; hệ thống an toàn ADAS giúp cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra…

Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm camera hành trình 70mai A810, vui lòng truy cập vào website chính thức của 70mai Việt Nam: https://70maivietnam.store.